Эксперт: никакие санкции не смогут значительно навредить экономике РФ

Младший управляющий директор банковской группы Moody’s по РФ и СНГ Совгира Ярослав в рамках выступления на Российской банковской конференции выразил мнение о том, что российская экономика достаточно устойчива, дабы выдержать любые санкции.



«При существующем рейтинге инвестиционного уровня Россия выдержит любой тип санкций, кроме, пожалуй, самого жесткого (…) Санкции, даже если они будут объявлены по суверенному долгу, будут иметь весьма умеренные последствия для экономики», — заявил представитель Moody’s.



Поддержку российской экономике сегодня оказывают ряд факторов: положительный прогноз по банковской системе РФ, низкие процентные ставки, растущие цены на нефть, стабильная операционная среда и поддержка финансового сектора регулятором и правительством, пишут Банки.ру.



В то же время в Moody’s указывают на отсутствие драйверов для роста российской экономики. Аналитики надеются на «замораживание» ситуации без «существенного внешнего ухудшения».