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Эксперт: никакие санкции не смогут значительно навредить экономике РФ
Сегодня в 15:56 Экономика и бюджет 1 16 Иван Тихонов
Младший управляющий директор банковской группы Moody’s по РФ и СНГ Совгира Ярослав в рамках выступления на Российской банковской конференции выразил мнение о том, что российская экономика достаточно устойчива, дабы выдержать любые санкции.
«При существующем рейтинге инвестиционного уровня Россия выдержит любой тип санкций, кроме, пожалуй, самого жесткого (…) Санкции, даже если они будут объявлены по суверенному долгу, будут иметь весьма умеренные последствия для экономики», — заявил представитель Moody’s.
Поддержку российской экономике сегодня оказывают ряд факторов: положительный прогноз по банковской системе РФ, низкие процентные ставки, растущие цены на нефть, стабильная операционная среда и поддержка финансового сектора регулятором и правительством, пишут Банки.ру.
В то же время в Moody’s указывают на отсутствие драйверов для роста российской экономики. Аналитики надеются на «замораживание» ситуации без «существенного внешнего ухудшения».
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По Вашему мнению, какие ограничительные меры могут «ударить» по экономике РФ?
На сегодняшний день российская экономика чувствует себя более менее стабильно с учетом тех санкций, которые были выдвинуты западными странами против нее на протяжении последних 5 лет. Здесь стоит сказать и о небольшом внешнем государственном долге страны по сравнению со многими развитыми странами, включая США (107% к ВВП страны), и о высоких ценах на нефть, а значит планируемый объем денежных поступлений в бюджет за счет экспорта нефти и газа, и о стабилизации ключевой ставки ЦБ, хотя она остается на достаточно высоком уровне по сравнению с другими развитыми странами мира. В общем и целом, судя по статистическим показателям, российская экономика чувствует себя достаточно неплохо, "привыкнув" к тем условиям, которые были искусственно созданы в рамках нового международного передела рынков.
Но безусловно, российская экономика обладает рядом недостатков, которые могут сильно повлиять на дальнейшее развитие страны. В первую очередь, здесь стоит сказать о низкой конкурентоспособности отечественных товаров на международных рынках: нет требуемого спроса на товары машиностроения, фармацевтики, и др. При этом и инвестиции в исследования в таких областях недостаточны в сравнении с такими странами как США, Китай, Япония, Германия и др. То есть при низком спросе на отечественную продукцию, так и не выработано нужного инструмента по улучшению качества и повышению конкурентоспособности таких товаров и услуг. Более того, рынок по продвижению российских товаров постепенно сокращается: в 2014 году Россия потеряла украинский рынок, сейчас речь может пойти и о грузинском рынке. А потеря рынков стран бывшего Советского Союза является тревожным сигналом в конкурентной гонке стран.
Вот и получается, что сужение рынков для российской экономики может стать тяжелым ударом, от которого будет сложно оправиться. Нужны новые рынки и новая конкурентная продукция отечественного производства на основе новых технологий, которых пока нет.