Матвиенко: необходимо провести проверку деятельности ДОМ.РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Счетной палатой должна быть проведена проверка деятельности единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ для внесения ясности в эффективность расходования выделяемых им значительных бюджетных средств.



На сегодняшнем пленарном заседании Матвиенко сказала: «ДОМ.РФ мы выделили 43 млрд дополнительно... Пока у меня нет понимания, кто контролирует и как расходуются такие большие средства. Пожалуйста, включите в план наших предложений, [о включении] в план Счетной палаты проверку ДОМ.РФ».



Она подчеркнула, что необходим жесткий контроль расходования выделяемых на поддержку сферы строительства средств. Спикер Совфеда сказала: «Я попрошу дать протокольное поручение комитету по региональной политике и комитету по бюджету и установить жесткий контроль за расходованием. Очень большие средства, не знаю, эффективно ли это. Может, напрямую регионам давать, им виднее. И тогда требовать результата».



Матвиенко добавила: «У меня сомнения, может быть, я не права, но, пожалуйста, возьмите эту историю под контроль».