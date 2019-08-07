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Суточные выплаты в командировках госслужащим будут увеличены
6 августа в 10:00 Экономика и бюджет 0 186 Васильева Елена
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ обратился с предложением повысить норму суточных выплат в служебных командировках в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сообщает сайт профсоюза.
В сообщении сказано: «Профсоюзная сторона по данному вопросу направила обращение ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с предложением рассмотреть на заседании рабочей группы РТК по заработной плате, доходам и уровню жизни населения вопрос о повышении нормы возмещения расходов на выплату суточных при нахождении в служебной командировке».
Сегодня ежедневная норма возмещения расходов по выплате суточных составляет 100 рублей.
Данную норму регулирует постановление от 2002 года. Им же устанавливается суточный размер компенсации расходов по найму жилья на время служебной командировки в сумме 550 рублей, а в случае отсутствия подтверждающих документов - 12 рублей. Проезд к месту командировки госслужащим компенсируется полностью, с оговоркой, что перелет возмещается только экономклассом.
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