Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет

В Совете Федерации озвучили собственные прогнозы по ценообразованию на рынке жилой недвижимости на ближайшие два года. Так, по мнению сенаторов, цены на недвижимость могут вырасти на 25%. Повышение будет мотивировано несколькими факторами.



Во-первых, ужесточились требования к собственному капиталу девелоперов. Каждый застройщик обязан иметь на счетах сумму в размере не менее 30-40% стоимости проекта. Это провоцирует рост затрат на строительство примерно на 8%. Вдобавок, на рост затрат влияет задержка на 3-4 недели платежей, которые идут через банк.



Во-вторых, высокие ставки по кредитам для девелоперов также выльются в повышение стоимости недвижимости, пишут «Известия». В-третьих, мелкие игроки постепенно покидают рынок на фоне невозможности соблюдения требований регулятора; это может привести к монополизации сегмента, полагают сенаторы.



Наконец, покупательская способность граждан играет не менее важную роль в ценообразовании. Эксперты заявляют, что потолок платежеспособности населения достигнут, а поднятие цен на 25% фактически остановит продажи недвижимости, несмотря на доступность ипотечных программ.