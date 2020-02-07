Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости

Федеральная кадастровая палата сообщила о запуске единого сервисного сайта с полным перечнем услуг рынка недвижимости. Получить услуги в сфере недвижимости смогут как физлица, так и профучастники.



«На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме единого окна теперь можно получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом», — говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.



Для работы с ресурсом достаточно выбрать объект, операцию и указать важные детали. Кроме формирования пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.