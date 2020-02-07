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Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости
6 февраля в 17:14 Недвижимость 1 248 Иван Тихонов
Федеральная кадастровая палата сообщила о запуске единого сервисного сайта с полным перечнем услуг рынка недвижимости. Получить услуги в сфере недвижимости смогут как физлица, так и профучастники.
«На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме единого окна теперь можно получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом», — говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.
Для работы с ресурсом достаточно выбрать объект, операцию и указать важные детали. Кроме формирования пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.
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Как Вы оцениваете запуск единого сервиса для получения услуг в сфере недвижимости?
Сейчас попробовал зайти на портал ФКП. Для доступа к сервису физическому лицу надо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Для услуг на портале Росреестра такого требования не было, нужно было ввести паспортные данные. Правда, сервисы Росреестра уже неделю практически недоступны. Так что появление нового сервиса можно только приветствовать. Но как будет работать сервис ФКП будет ясно после нескольких дней его эксплуатации.