Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, не смогут претендовать на получение российской пенсии, не имея прописки на территории России. Это сегодня подтвердили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Они участвуют в проходящей в Домодедове конференции по сотрудничеству РФ и Донбасса.



Пушилин сказал: «Для получения российской пенсии нужно иметь прописку на территории РФ».



Его слова были подтверждены и Пасечником, уточнившим, что пенсия выдается в зависимости от места постоянной регистрации – либо в РФ, либо на территории ДНР и KYH/



Президент России Владимир Путин подписал 24 апреля указ, упрощающий порядок предоставления гражданства РФ жителям Донбасса.