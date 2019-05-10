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Получившие паспорта РФ жители Донбасса не смогут претендовать на российскую пенсию
17 мая в 16:34 Внешняя политика 0 711 Васильева Елена
Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, не смогут претендовать на получение российской пенсии, не имея прописки на территории России. Это сегодня подтвердили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Они участвуют в проходящей в Домодедове конференции по сотрудничеству РФ и Донбасса.
Пушилин сказал: «Для получения российской пенсии нужно иметь прописку на территории РФ».
Его слова были подтверждены и Пасечником, уточнившим, что пенсия выдается в зависимости от места постоянной регистрации – либо в РФ, либо на территории ДНР и KYH/
Президент России Владимир Путин подписал 24 апреля указ, упрощающий порядок предоставления гражданства РФ жителям Донбасса.
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