Захарова: и.о. главы Минздрава Украины – националист и русофоб

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун, которая призвала международные организации не принимать финансовую помощь РФ, в русофобии и национализме.



Она написала сегодня в Facebook: «Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу».



Ульяна Супрун в своем вчерашнем выступлении на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что страны-члены ВОЗ, а также международные организации всех уровней должны «говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета». Она также сказала, что иначе они «рискуют стать заложниками Кремля».



Супрун также заявила, что Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН, пока она не начнет действовать в рамках международного права. Она также призвала не только сохранить, но и ужесточить режим санкционных ограничений для РФ.