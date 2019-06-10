Зеленский: необходимо усиливать санкционное давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что антироссийские санкции являются единственным эффективным дипломатическим средством достижения перемирия на территории Донбасса и восстановления территориальной целостности Украины, санкционное давление следует усилить, если необходимые результаты не будут достигнуты. Об этом он заявил в интервью газете Bild, опубликованном сегодня.



Зеленский заявил: «Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины». Он считает, что «санкции – это единственное средство давления» на РФ, «дипломатический инструмент для достижения результата».



Президент Украины сказал: «Под этим я понимаю перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм». Он также полагает, что «санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия».