Министр обороны Украины: ВСУ будут продолжать обстрелы Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвечать огнем на огонь противника в Донбассе.



В ответ на предложение Леонида Кучмы, представляющего Киев в контактной группе, отказаться при объявлении перемирия от ответных обстрелов в случае случайного огня из жилых кварталов, министр сказал: «Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать». Его слова процитировало информационное агентство «УНИАН».



Полторак заявил, что в случае угрозы жизни украинских военных или риске потери позиций, ВСУ будут давать адекватный ответ и «ни клочка земли точно не отдадут».