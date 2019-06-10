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Министр обороны Украины: ВСУ будут продолжать обстрелы Донбасса
21 июня в 18:45 Внешняя политика 0 141 Васильева Елена
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвечать огнем на огонь противника в Донбассе.
В ответ на предложение Леонида Кучмы, представляющего Киев в контактной группе, отказаться при объявлении перемирия от ответных обстрелов в случае случайного огня из жилых кварталов, министр сказал: «Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать». Его слова процитировало информационное агентство «УНИАН».
Полторак заявил, что в случае угрозы жизни украинских военных или риске потери позиций, ВСУ будут давать адекватный ответ и «ни клочка земли точно не отдадут».
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