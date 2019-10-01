Чеснаков: конкретная дата саммита не утверждена помощниками лидеров «нормандской четверки»

На состоявшейся вчера в Берлине встрече помощников глав «нормандской четверки» не была согласована конкретная дата проведения саммита, но дискуссия по данному вопросу значительно продвинулась. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Он сказал: «Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться».



Чеснаков сообщил, что «российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов».



Он также отметил: «Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать «формулу Штайнмайера». Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам».



Эксперт сказал: «В целом, возможность возобновления работы «нормандского формата» приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе».



Встреча с Берлине состоялась в рамках подготовки к проведению саммита глав «четверки» и реализации минских договоренностей.