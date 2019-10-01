|
Чеснаков: конкретная дата саммита не утверждена помощниками лидеров «нормандской четверки»
3 сентября в 13:31 Внешняя политика 0 137 Васильева Елена
На состоявшейся вчера в Берлине встрече помощников глав «нормандской четверки» не была согласована конкретная дата проведения саммита, но дискуссия по данному вопросу значительно продвинулась. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Он сказал: «Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться».
Чеснаков сообщил, что «российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов».
Он также отметил: «Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать «формулу Штайнмайера». Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам».
Эксперт сказал: «В целом, возможность возобновления работы «нормандского формата» приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе».
Встреча с Берлине состоялась в рамках подготовки к проведению саммита глав «четверки» и реализации минских договоренностей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Торговая война: у китайских предприятий был удивительно удачный месяц, но проблемы все еще впереди3 сентября в 16:20 Финансовые рынки
Кто будет курировать техосмотр автомобилей?3 сентября в 15:55 Страхование
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области3 сентября в 15:31 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Национальной доменной зоне дали четкое определение Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей «Обоснованно и справедливо»: суд в Киеве освободил из-под стражи журналиста Вышинского Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора
Архив статей