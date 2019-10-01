Захарова: продление санкций в отношении России разорительно для самого ЕС

Продление Евросоюзом санкций против РФ деструктивно и разорительно для самого Брюсселя, заявила журналистам сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат сказала: «Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит сейчас немало трудностей в связи с Brexit, с другими процессами, которые там проходят. Растягивать санкции в отношении России, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона, в частности по энергетическому взаимодействию с Россией это давление нарастает, - это все контрпродуктивно непосредственно для самого ЕС».



Захарова подчеркнула, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: российская сторона не признает их легитимность. Она добавила: «Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться, мы не вмешиваемся».



Источник в Совете ЕС сообщил вчера информагентству ТАСС, что представителями стран-членов ЕС было согласовано продление на шесть месяцев санкционных ограничений в отношении юридических и физических лиц РФ, действие которых прекращается 15 сентября. На следующей неделе данное решение будет официально утверждено Советом ЕС.