Шойгу: необходимо предпринимать симметричные шаги для предотвращения в Европе гонки вооружений

Необходимо предпринимать симметричные меры для недопущения развертывания гонки ракетных вооружений на территории Европы по причине возникшей неопределенности относительно будущего договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).



Об этом сегодня заявил по итогам состоявшейся встречи глав военных и внешнеполитических ведомств РФ и Франции в формате «2+2» министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.



Министр сказал: «Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о РСМД и существующей неопределенности в отношении будущего Договора о СНВ. Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе».



По словам Шойгу, в сфере предотвращения инцидентов достаточно эффективными являются действующие на данный момент механизмы сотрудничества министерств обороны РФ и Франции, что подтверждается отсутствием в последние годы конфликтных ситуаций.