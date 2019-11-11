Британское правительство распространяет дезинформацию в преддверии выборов

А вот теперь это случилось. Во время прошедших во вторник дебатов между Борисом Джонсоном и Джереми Корбином, официальный аккаунт в Твиттере, представляющий отдел прессы Консервативной партии Джонсона, изменил свое название с CCHQPress (CCHQ – Штаб консервативной кампании) на «factcheckUK». В истории аккаунта указывалось, что это означает «Проверка фактов о лейбористах из CCHQ».



В одно мгновение история перешла от явной связи с политической партией к тому, что она стала независимой проверкой фактов. Только пользователи, знакомые с неясной для большинства аббревиатурой CCHQ, могли знать, с чем они имеют дело.



С аккаунта продолжали сыпаться спорные заявления, представленные как «факты» в ответ на то, что сказал Корбин во время дебатов. В итоге Джонсон был объявлен победителем дебатов.



После такого явного нарушения всех правил, компания Twitter заявила, что дальнейшие попытки обмана приведут к «решительным корректирующим действиям».



Однако, как оказалось, обвинить партию правительства в умышленном обмане общественности, крайне проблематично.



Более широкий контекст тоже важен. Эти выборы проходят в тени весьма напряженного спора о вмешательстве России в британскую демократию. У многих людей есть серьезные и законные опасения по поводу иностранных игроков, пытающихся повлиять на британскую политику, особенно в контексте процесса Brexit.



Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании недавно завершил подготовку отчета о том, как российские оперативники пытались вмешиваться и распространять дезинформацию во время выборов 2017 года. Ранее в этом месяце CNN сообщила, что в отчете содержатся свидетельские показания, утверждающие, что сменявшие друг друга правительства закрывали глаза на влияние России в британском политическом истеблишменте.



Что касается деятельности Комитета, то отчет уже готов к публикации. Однако это может быть сделано только тогда, когда парламент заседает, а отчет не был опубликован до того, как парламент был распущен накануне выборов. Это привело к обвинениям в том, что Джонсон специально придержал данную информацию.



Таким образом, в этом контексте, правительство не очень хорошо понимает, что оно несет ответственность за самую большую часть дезинформации в предвыборной кампании. И это не первый такой шаг консерваторов. Только на прошлой неделе партия была поймана с поличным, разместив видео пресс-секретаря лейбористской партии Кейра Стармера, обманчиво отредактированного так, якобы он не смог ответить на вопрос о политике партии в отношении Брексита.



В некоторых отношениях эта онлайн-война не должна бы стать большим сюрпризом.



Источники, близкие к штабу Консерваторов, сообщили CNN, что в штаб-квартире была создана внутренняя команда, называемая «отдел лжи о Лейбористах», единственной задачей которой является опровержение заявлений, сделанных оппозицией. Учитывая, что поле битвы в социальных сетях не только дает сторонам больший охват, но и избавляет от необходимости иметь дело с оппозиционными журналистами, эта стратегия кампании была почти неизбежна.



«Пропаганда и раскрутка всегда были неотъемлемой частью политической игры, как бы плохо это ни звучало. И именно поэтому существуют те, кто проверяет обнародованные факты», - объясняет Аластер Рейд, цифровой редактор First Draft, некоммерческой организации, занимающейся разоблачением дезинформации по всему миру. Он утверждает: «Теперь, когда мы уже несколько лет занимаемся этим, и люди, стремящиеся контролировать повестку дня и выдвигать свое собственное повествование, меняют тактику, чтобы восстановить доверие общественности».



Трудно увидеть, как все улучшится в ближайшем будущем. В ответ на критику председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли написал в Твиттере, что у Лейбористской партии был свой собственный факт, проверяющий учетную запись в Твиттере, который, опять же, беглый взгляд не дает понять, связан с официальной оппозицией Великобритании.



И Лейбористская партия далеко не невинна в дезинформационной войне. До сих пор основным направлением атаки партии было желание Джонсона заключить торговую сделку с Соединенными Штатами после Брексита. Лейбористы утверждают, что это так, он может продать Национальную службу здравоохранения президенту Дональду Трампу, который является очень непопулярной личностью в Великобритании.



Это большая часть политики, но в реальности у нее мало оснований.



«Мы просим политиков соответствовать простому стандарту: правильно изложите свои факты, подкрепите то, что вы говорите, доказательствами, а если вы допустили ошибку, исправьте ее ясно и публично», - говорит Том Филлипс, редактор FullFact, благотворительной организации, базирующейся в Лондоне, и работающей над проверкой и исправлением фактов, сообщаемых в новостях. Он сказал: «На этих выборах общественность просят принять серьезные решения, которые будут глубоко влиять на будущее страны. Мы считаем, что стороны должны также серьезно к этому относиться».



Но, учитывая успех, который обе стороны имеют в сомнительном толковании реальности – и их нежелание извиняться за распространение этой лжи – похоже, что политическая конъюнктура слишком глубоко погрязла в ней.



По материалам www.edition.cnn.com