Сдерживание терроризма в Сирии – заслуга РФ и Ирана

Беседуя с корреспондентами в понедельник, Леван Джагарян, посол РФ в Тегеране, выразил уверенность в том, что терроризм до настоящего времени не победил в сирийском регионе благодаря активным действиям со стороны России и Ирана.



Дипломатический представитель подчеркнул, что, имея общие взгляды на большое число проблем (учитывая обстановку в Сирии), вышеназванные государства в последние годы налаживают продуктивные отношения и сегодня помогают сохранить власть законному президенту Башару Асаду.



Леван Джагарян также акцентировал внимание прессы на том, что, помимо совместной борьбы с терроризмом в Сирии (обе страны выступают гарантами астанинского процесса), Иран и РФ противостоят санкциям со стороны Запада, и это, несомненно, делает их ближе.



Правительство России последовательно поддерживает выполнение условий иранской ядерной сделки и негативно оценивает ее одностороннее расторжение американской стороной.

По материалам ТАСС