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Определен порядок совместного патрулирования ВС России и Турции в Идлибе

Сегодня в 14:57 Внешняя политика 0 81 Карина Мелова
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Во вторник, 10 марта, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ответил на вопросы участников круглого стола редакторов агентства Anadolu. При этом политик разъяснил порядок организованного совместно с российской стороной патрулирования в сирийской провинции Идлиб.

В частности, глава МИД Турецкой Республики сообщил следующее: «Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские – к югу от нее».

Господин Чавушоглу добавил, что в Анкару прибыли делегаты из Москвы с целью определения мер, которые необходимо принять для безопасного открытия трассы М-4 (ист.: ТАСС).
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