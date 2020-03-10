Определен порядок совместного патрулирования ВС России и Турции в Идлибе

Во вторник, 10 марта, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ответил на вопросы участников круглого стола редакторов агентства Anadolu. При этом политик разъяснил порядок организованного совместно с российской стороной патрулирования в сирийской провинции Идлиб.



В частности, глава МИД Турецкой Республики сообщил следующее: «Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские – к югу от нее».



Господин Чавушоглу добавил, что в Анкару прибыли делегаты из Москвы с целью определения мер, которые необходимо принять для безопасного открытия трассы М-4 (ист.: ТАСС).