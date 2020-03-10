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Турецкие наблюдательные посты остаются в Идлибе
Сегодня в 12:21 Внешняя политика 0 109 Карина Мелова
В четверг, 12 марта, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что Турция не намерена выводить свои военные силы с территории провинции Идлиб, Сирия. Известно, что в зоне деэскалации Анкара разместила 12 своих наблюдательных постов.
«Наше [военное] присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе [войск] речи не идет, все наши войска остаются на месте», – цитирует представителя военного ведомства агентство Anadolu.
5 марта в Москве состоялась встреча президентов РФ и Турции, целью которой было обсуждение накаленной обстановки в Идлибе и действия по стабилизации ситуации. По итогам переговоров стороны договорились о введении режима прекращения огня с 6 марта и о совместном патрулировании трассы М4. 11 марта в здании Министерства национальной обороны в Анкаре прошел второй день переговоров военных делегаций Турецкой Республики и России по идлибской зоне деэскалации. На этой встрече обсуждались детали соблюдения достигнутых в столице РФ договоренностей.
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