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Регулятор продает свои ценные бумаги Сбербанка правительству

17 февраля в 13:48 Финансы 0 267 Карина Мелова
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В электронной базе данных Государственной думы РФ содержится документ, согласно которому правительство подготовило проект закона «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Прежде Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет ГД по финансовому рынку, допускал возможность утверждения в весеннюю сессию нижней палатой парламента закона, предполагающего исключение Центрального банка Российской Федерации из числа держателей капитала Сбербанка. При этом не возникнет необходимости принятия еще одного закона о направлении дивидендов Сбербанка в бюджет (ист.: ТАСС). Соответствующий законопроект в сотрудничестве с регулятором разработало Министерство финансов, о чем ведомство сообщило 11 февраля.

Ожидается, что на выкуп доли принадлежащего Центробанку капитала (50 % плюс одна акция) по рыночной стоимости пойдут ресурсы Фонда национального благосостояния. Вырученные средства поступят в бюджет, выделенный на воплощение социальных инициатив, описанных в недавно оглашенном послании главы государства Федеральному Собранию.
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