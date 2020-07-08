Вместо паспорта автомобильные права

Как уведомляют «Известия», ссылаясь на регулятор, при участии Центрального банка РФ и Росфинмониторинга Министерство экономического развития работает над созданием законопроекта, который ускоряет процесс установления личности физического лица.



Согласно новому документу, российские граждане получат возможность предъявлять автомобильные права в качестве удостоверения личности при использовании определенных банковских услуг.



Кроме того, Банк России поддерживает безналичный расчет, в том числе Интернет-банкинг и бесконтактную оплату картами, как преимущественную в случае приобретения товаров и услуг. Представитель регулятора разъясняет: «Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти».



Александр Поляков, глава департамента финансового мониторинга Абсолют Банка, уверяет, что водительские права заменят паспорт при осуществлении денежного перевода. При этом не потребуется открывать счет в банке, если сумма почтового перевода составит менее 15 000 рублей, а купли/продажи иностранной валюты в наличном выражении – максимум 100 000 рублей.