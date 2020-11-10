Эксклюзивный комментарий к закону «Об аудиторской деятельности»

Материал подготовила Марина Ризванова, генеральный директор АКГ «Уральский союз»



Предлагаемый законопроект № 975888-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", еще летом внесенный в Госдуму, содержит очень разнородные поправки (не считая технических), причем как логически обоснованные, так и откровенно опасные.



С одной стороны, приостанавливается действие норм, предписывающих обязательное обучение аудиторов и плановый внешний контроль качества в 2020 году, которые и так стали фактически невозможны из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений. 2020 год заканчивается, т.е. поправки просто фиксируют реальность.



С другой стороны, предлагается резко поднять пороговые значения по критериям для обязательности аудита: по выручке - в 2 раза, по активам - в 8, а заодно зачем-то избавить от обязательного аудита управляющие компании пенсионных и акционерных инвестиционных фондов.



При этом в пояснительной записке к законопроекту необходимость повышения критериев мотивируется снижением "административного и финансового обременения" для субъектов малого и среднего предпринимательства (отмена обязательного аудита для управляющих компаний акционерных инвестиционных и пенсионных фондов никак не мотивируется).



Представляется, что мотивировка повышения суммовых критериев обязательного аудита - как минимум лукавая. Во-первых, финансового бремени от аудита при нынешних заниженных расценках на него точно нет. Административным обременением аудит никогда и не был, не надо путать его с налоговыми проверками (их никто почему-то не предлагает ограничить критериями). Во-вторых, почти все аудиторские организации сами являются субъектами малого и среднего предпринимательства. То есть предлагается "облегчить" жизнь одним представителям данной категории за счет других. При этом в пояснительной записке утверждается, что принятие проекта "не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для участников рынка аудиторских услуг". То есть условия для получения дохода (охват организаций обязательным аудитом) сократят, а последствий как-бы не будет. Логика у депутатов-авторов отсутствует напрочь.



В случае принятия основной поправки (по критериям аудита) количество как аудиторских организаций, так и самих аудиторов существенно сократится. Авторы проекта в пояснительной записке подтвердили, что знают о падении доходов аудиторских организаций с начала 2020, но сами собираются сделать их в будущем еще меньше. А субъектам малого и среднего бизнеса от отсутствия аудита лучше не станет. Не найденные из-за отсутствия аудита и поэтому неисправленные ошибки в учете и исчислении налогов будут замечены уже налоговиками. И тогда предпринимателям придется расстаться с суммами, на порядки большими, чем цена аудита. Но, возможно, смысл поправок как раз в этом. Депутаты, как "государственные люди", возможно решили неявным способом пополнить бюджет.