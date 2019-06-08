В Банке России не видят необходимости в «резких движениях» по ключевой ставке

14 июня состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. В интервью Bloomberg TV председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки на фоне благоприятной динамики по инфляции.



«Надо признать, что внешние условия оказались несколько более волатильными в последние недели, и мы примем во внимание все эти факторы, но, по нашему мнению, вариант снижения ставки возможен», - сказала г-жа Набиуллина.



В то же время Банк России может сохранить ключевую ставку на прежнем уровне – 7.75% годовых, - ввиду отсутствия необходимости в «резких движениях».



По мнению аналитиков из Bloomberg, комментарии главы ЦБ по ключевой ставке – не что иное, как сигнал о том, что регулятор готов смягчить денежно-кредитную политику, ввиду замедления инфляции.



Аналитики ИФК «Солид» поделились с редакцией Сейчас.ру своим мнением о будущем ключевой ставки: "Вопрос о том, когда именно ключевая ставка будет понижена, остается открытым. Что касается заседания, которое пройдет 14 июня, то шансы на снижение на 0.25 п.п. и на сохранение прежнего значения примерно равны. Такие факторы, как замедление инфляции — по последним данным прирост цен к прошлому году составляет 5.2%, — а также стабильность рубля, который достаточно уверенно себя чувствует даже в условиях внешних потрясений и падения нефтяных цен, говорят в пользу снижения ставки в ближайшей перспективе. Такой шаг необходим и экономике страны, так как послужит дополнительным стимулом после двух повышений в прошлом году в результате опасений, которые пока не подтвердились. Ранее глава ФРС ранее также намекнул на возможность смягчения монетарной политики до конца года при неблагоприятном сценарии торгового спора, ЦБ РФ будет проще принять аналогичное решение, но в данный момент аргументом против снижения ставки на следующей неделе является традиционная осторожность ЦБ РФ, так как внешний фон нестабилен. Безусловно, Регулятор может занять выжидательную позицию, чтобы оценить дальнейшую динамику потребительских цен, курса рубля, сырьевого рынка, но, на наш взгляд, вероятность снижения ставки уже сейчас довольно высока".