Airbus опережает Boeing по всем показателям в первый день Парижского авиасалона

Недавнее расхождение в судьбах ведущих мировых авиастроителей было в полной мере продемонстрировано на двухлетнем отраслевом «конкурсе красоты», где компании обычно подтверждают заказы на сотни самолетов.



Airbus открыл выставку демонстрацией A321XLR, нового одномоторного самолета с большей дальностью полета, чем его популярный A321neo, представленный ранее. Самолет поступит в эксплуатацию в 2023 году и увеличит давление на конкурирующий Boeing на рынке небольших самолетов, способных летать на дальних маршрутах.



За демонстрацией тут же последовало объявление о трех новых заказах.



Авиакомпания Middle East Airlines, флагманская авиакомпания Ливана, стала первым заказчиком самолета A321XLR, заказав сразу четыре самолета. Virgin Atlantic подписала контракт на 14 самолетов A330-900, широкофюзеляжных лайнеров, которые занимают сегмент рынка, за который Airbus недавно отчаянно боролась. Крупнейший заказ поступил от Air Lease Corporation на 100 самолетов, включая 27 A321XLR и 50 A220-300.



По данным инвестиционного банка Cowen, Boeing и Airbus получили по 500 подтвержденных заказов на каждом из трех последних Парижских авиасалонов с опциями на дополнительные самолеты, в сумме превышающие 700 единиц.



Тем не менее, в понедельник у Боинга было мало хороших новостей.



Он объявил о заключении сделки с GE Capital Aviation Services на 10 переоборудованных грузовых самолетов на базе 737-800. Покупатель имеет возможность приобрести до 15 дополнительных самолетов.



Поскольку фрахтовщики изготовлены из ранее построенных пассажирских самолетов, они не считаются официальными новыми заказами. Однако, они все-таки принесут Boeing немного денег.



Заказы Boeing застопорились вскоре после того, как глобальные регуляторы запретили полеты авиалайнеров 737 Max в марте. Решение о выводе самолета из эксплуатации последовало за двумя смертельными авариями подряд.

Поскольку некоторые авиакомпании, эксплуатировавшие 737 Max, требуют от Боинга компенсации убытков за все время запрета полетов лайнеров данной модификации, маловероятно, что спрос на самолет в Париже будет большим.



«Кажется, никто не хочет быть первым, кто заказывает Max», - говорит Кай фон Румор, аэрокосмический аналитик американской многонациональной независимой инвестиционной компании, предоставляющей финансовые услуги, Cowen.



Руководители Boeing открыли шоу, пытаясь убедить потенциальных покупателей, что 737 Max вскоре вернется к глобальному обслуживанию после аварий самолетов, эксплуатируемых Ethiopian Airlines и Lion Air, в результате которых погибло 346 человек.



«Слова просто не могут выразить скорбь и сочувствие, которое мы испытываем к семьям и близким тех, кто погиб в результате этих трагических несчастных случаев», - заявил финансовый директор Грег Смит журналистам в Париже.



«Мы работаем с Федеральным управлением гражданской авиации США и регулирующими органами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы в полной мере ответим на все их вопросы и решим любые проблемы, которые могут возникнуть», - добавил он.



Новых заказов все еще нет



Аналитики говорят, что заказ на 737 Max в Париже может помочь Boeing изменить ход событий с проблемным самолетом. Большие скидки могли бы в корне изменить ситуацию.



«Клиенты Boeing и Max заинтересованы в том, чтобы укрепить доверие к самолету», - сказал фон Румор. «Объявление о заказе, даже если оно будет установлено на фоне запрета на полеты, сильно поможет делу».



Другие факторы могут привести к снижению заказов как для Airbus, так и для Boeing.



Оба производителя самолетов в последние годы ограничивают свои продажи огромными заказами, что приводит к недопоставкам тысяч самолетов, которых все еще ожидают клиенты.



«Каждый, кто нуждается в авиалайнерах с одним центральным проходом, уже заказал самолеты следующего поколения», - говорит Ричард Абулафия, аналитик по аэрокосмической отрасли из аналитической компании Teal Group. «Есть 11 000 заказанных самолетов, и заказчики получат то, что им нужно».



По материалам www.edition.cnn.com