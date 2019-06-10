Рубль уверенно крепчает по отношению к доллару США

Вчера, 20 июня, курс американской валюты по отношению к российскому рублю достиг минимума за текущий год. Официальный курс валют, установленный ЦБ на сегодня, 21 июня, подтверждает динамику укрепления рубля – 63.3877 рублей за 1 доллар США. Это на 59.17 копейки меньше, нежели показатели на 20 июня (63.9794 рублей).



К основным причинам ослабления американской валюты по отношению к рублю аналитики причисляют рост стоимости нефти на мировом рынке. Так, в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса нефти марки Brent с прогнозом на август увеличилась на 2.6% до 63.43 долларов за баррель.



Аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанский прогнозирует дальнейшее укрепление российского рубля по отношению к доллару до 60 рублей за 1 доллар США, пишет «Российская газета».



Опрошенные Сейчас.ру эксперты сделали свои прогнозы относительного будущего рубля.