|
Рубль уверенно крепчает по отношению к доллару США
21 июня в 12:50 Финансовые рынки 3 215 Иван Тихонов
Вчера, 20 июня, курс американской валюты по отношению к российскому рублю достиг минимума за текущий год. Официальный курс валют, установленный ЦБ на сегодня, 21 июня, подтверждает динамику укрепления рубля – 63.3877 рублей за 1 доллар США. Это на 59.17 копейки меньше, нежели показатели на 20 июня (63.9794 рублей).
К основным причинам ослабления американской валюты по отношению к рублю аналитики причисляют рост стоимости нефти на мировом рынке. Так, в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса нефти марки Brent с прогнозом на август увеличилась на 2.6% до 63.43 долларов за баррель.
Аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанский прогнозирует дальнейшее укрепление российского рубля по отношению к доллару до 60 рублей за 1 доллар США, пишет «Российская газета».
Опрошенные Сейчас.ру эксперты сделали свои прогнозы относительного будущего рубля.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Песков: протесты в Тбилиси – русофобская провокация21 июня в 18:25 Политика
Акции российских компаний и рубль снизились после стремительного роста 20 июня21 июня в 17:59 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Чиновники разделили бедных россиян на «истинных» и «ленивых» Госдумой принят в III чтении проект закона о выплате компенсаций по ипотечным кредитам многодетным семьям С 2022 года в России можно будет поступать в вузы онлайн
По Вашим прогнозам, продолжится ли тенденция к дальнейшему укреплению рубля по отношению к американской валюте?
Рубль отметил шестую сессию роста подряд на торгах в четверг, впервые почти за год отправив доллар под отметку 63 руб. Текущая обстановка оправдывает такое смелое поведение нашей валюты – факторов в пользу подъема курса предостаточно. Это и ослабление доллара, разочарованного голубиным тоном Федрезерва, и смягчение риторики ключевых ЦБ в целом, и налоговый период в РФ, и возобновление роста цен на нефть.
Однако на данном этапе можно предположить, что потенциал дальнейшего укрепления позиций российской валюты уже практически исчерпан. Прежде всего, риск исходит от общих настроений мировых инвесторов, которые, похоже, впали в эйфорию на сочетании мягкости Центробанков и улучшения климата между США и Китаем перед саммитом Б-20, который завладеет вниманием рынков на предстоящей неделе. Дело в том, что текущее ралли рисковых активов подпитывается ожиданиями. Но как только пройдут эмоции, на площадки придет «похмелье» в виде осознания того, что потенциальные стимулы не смогут оперативно оживить экономический рост, а между тем угроза эскалации торговых войн сохраняется. Тот факт, что Трамп заговорил о встрече с китайским лидером, вовсе не гарантирует скорое заключение сделки, особенно учитывая переменчивое настроение президента США.
Кроме того, ситуация на рынке нефти остается нестабильной, и Brent может в любой момент возобновить медвежий ход – либо на охлаждении спроса на риск, либо на спаде геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Таким образом, при сохранении текущих обстоятельств рубль может продвинуться еще немного вперед, но риск нисходящей коррекции нарастает, и фиксация прибыли выглядит все более актуальной.
По Вашим прогнозам, продолжится ли тенденция к дальнейшему укреплению рубля по отношению к американской валюте?
Сейчас мы наблюдаем позитивную конъюнктуру на внешних рынках, что оказывает поддержку российскому рублю. В первую очередь необходимо отметить снижение доходности по американским государственным облигациям, что спровоцировало рост высокодоходных активов. Мы ожидаем продолжение нисходящего тренда в валютной паре USDRUB, которая может протестировать уровень 62.00 на следующей торговой неделе.
По Вашим прогнозам, продолжится ли тенденция к дальнейшему укреплению рубля по отношению к американской валюте?
На завершившимся в среду заседании FOMC, ФРС США ожидаемо оставила ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых и дала понять, что готова впервые с 2008 года снизить базовую ставку, ссылаясь на риски в отношении перспектив экономики. Ранее инвесторов обнадежил глава ЕЦБ Марио Драги, объявивший о готовности регулятора к снижению ставок или запуску нового раунда покупки активов. Заявления американского и европейского центробанков о готовности к более мягкой монетарной политике привели к усилению интереса инвесторов к активам развивающихся стран, что в свою очередь привело к укреплению валют данного сегмента. Так, валютный индекс MSCI Emerging Markets за два дня вырос на 1,5%.
Для российского же рубля, помимо весьма благоприятной внешней конъюнктуры, дополнительным позитивом служит отсутствие санкционной риторики и восстанавливающиеся цены на нефть. Сейчас основной вопрос состоит в том сможет ли отечественная денежная единица уверенно закрепиться ниже ключевого рубежа 63, который может открыть дорогу к отметкам 61-62, или же рубль снова вернется к уровню 64.