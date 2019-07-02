Акции технологических компаний пошли в рост после смягчения американских санкций в отношении Huawei

Акции компаний, которые ведут дела с многострадальной китайской технологической компанией, выросли в понедельник. Foxconn, которая собирает смартфоны для Huawei, также отметила, что ее акции подскочили на Тайване на 1,6%, а Foxconn Industrial Internet, дочерняя компания, которая сотрудничает с Huawei в производстве телекоммуникационного оборудования, выросла на 10% – максимальный дневной лимит – в Шанхае.



Китайская Ningbo Exciton Technology, которая поставляет оптические пленки для Huawei и других технологических компаний, получила рост в 5,4%. Акции крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC выросли на 4%. Unisplendour, один из крупнейших китайских производителей чипов, завершил сессию на отметке в 6,4%.



«Финансовые рынки демонстрируют облегчение», - сказал Брок Сильверс, управляющий директор расположенной в Китае инвестиционной компании Kaiyuan Capital. «В целом акции растут, и поставщики Huawei, в частности, снова демонстрируют уверенность», - добавил он.



Даже акции некоторых американских компаний стали ощутимо расти в свете изменившейся ситуации между Китаем и США. Крупные американские поставщики Huawei, такие как Intel, Qualcomm, Broadcom и Micron, выросли на премаркете.



Трамп заявил в субботу на встрече G20 в Японии, что «американские компании могут продавать свое оборудование Huawei», отменив запрет на экспорт, действовавший с мая. Huawei, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, стал главной потенциальной жертвой в масштабной торговой битве между Китаем и США.



Американский президент также согласился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином возобновить торговые переговоры в выходные дни. События помогли поднять фондовый рынок в понедельник. Китайский базовый индекс Shanghai Composite и японский Nikkei выросли более чем на 2%. Основные европейские фондовые индексы открылись ростом.



Сильверс, однако, предостерег инвесторов от слишком раннего олл-ин.



«Радоваться может быть преждевременно, поскольку Трамп может легко восстановить свой запрет на сотрудничество с Huawei, если торговые переговоры прервутся», - сказал он. «Хотя обе стороны явно хотят заключить сделку, нам еще предстоит увидеть какие-либо доказательства того, что оставшиеся проблемы становятся ближе к решению».



Торговое перемирие стало плохой новостью для другого ключевого элемента в торговой войне между США и Китаем.



Акции компаний, которые продают редкие руды и минералы, которые широко используются в технологической отрасли, резко упали. Китай контролирует 90% мирового производства редкоземельных металлов и заявил, что может использовать это для оказания давления на Соединенные Штаты.



JL Mag Rare-Earth, крупнейший производитель редкоземельных металлов, упал на 3,5% в Шэньчжэне в понедельник. Акции выросли более чем вдвое за последний месяц с тех пор, как 20 мая Си посетил компанию, базирующуюся в Цзянси, что говорит о том, что редкие минералы являются стратегическим ресурсом, над которым Китай хочет усилить свой контроль. Акции конкурирующей компании Chengdu Galaxy Magnets также подешевели на 2,5%.



По материалам www.edition.cnn.com