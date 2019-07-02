Мировые рынки подскочили после того, как США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Перемирие было встречено с энтузиазмом в Азии, где бенчмарк Китая Shanghai Composite и токийский Nikkei прибавили более 2%.



В Европе британский FTSE 100 и французский CAC 40 выросли чуть менее чем на 1% в начале торгов, в то время как немецкий DAX вырос на 1,6%.



Президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные на саммите G20 в Японии, что он воздержится от введения новых торговых пошлин для Китая и снимет некоторые ограничения с китайского технологического гиганта Huawei.



Фьючерсы на американские акции отреагировали позитивно. Индекс Dow вырос на 285 пунктов, или на 1,1%, а индекс Nasdaq, включающий и ключевые технологические компании, вырос на целых 1,7%, S&P 500 прибавил 1,2%.



«США и Китай, скорее всего, направляются к компромиссной торговой сделке, в которой США акцентирует внимание на поддающихся проверке шагах», - сказал Себастьян Гали, старший макро-стратег в компании Nordea Asset Management.



«Поэтому позитивная реакция рынка является оправданной, и шансы на еще один полномасштабный конфликт уменьшились, поскольку администрация США прекратила эскалацию ситуации», - добавил он.



В субботу Трамп, по-видимому, изменил свою жесткую позицию в отношении компании Huawei, заявив, что «американские компании могут продавать свое оборудование» Huawei, если сделки не представляют «национальной чрезвычайной проблемы».



Администрация Трампа запретила продажу американских товаров компании Huawei без лицензии в мае, оказывая давление на компанию.



Американские чиновники обвинили Huawei, мирового лидера в области производства телекоммуникационного оборудования и смартфонов, в работе по подрыву национальной безопасности США. Huawei опровергла все выдвинутые обвинения.



Трамп и его китайский коллега, президент Си Цзиньпин, также согласились возобновить ранее зашедшие в тупик торговые переговоры. Трамп угрожал пошлинами на китайский экспорт на сотни миллиардов долларов.



Президент США заявил, что спор по поводу Huawei не будет решен до финальной стадии торговых переговоров.



Еще неизвестно, будет ли длительным и стабильным первоначальный рост акций. Неопределенность относительно возможности заключения значимого соглашения может сказаться на рынках во второй половине текущего года.



Существующие тарифы остаются в силе и будут продолжать наносить ущерб бизнесу. И позиция администрации Трампа в отношении Huawei остается туманной, что может сделать технический сектор рынка очень нестабильным.



«Временное соглашение мало что дает для разрешения фундаментальных конфликтов по вопросам торговли, решение которых было прервано сорвавшимися переговорами в мае, и не является устойчивым решением для компании Huawei», - пишут аналитики из компании Eurasia Group, являющейся консультантом по политическим рискам.



По материалам www.edition.cnn.com