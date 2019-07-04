У Huawei появился шанс вернуть производство смартфонов в нужное русло

На выходных Трамп заявил, что снимет некоторые ограничения, запрещающие американским фирмам продавать критически важные технологии и компоненты Huawei без особой лицензии правительства США.



«Американские компании могут продавать свое оборудование Huawei», если сделки не представляют «большой национальной чрезвычайной проблемы», заявил Трамп на саммите G20 в Японии в субботу.



В первые три месяца 2019 года Huawei продала больше смартфонов, чем Apple, и к 2020 году собиралась обогнать Samsung – крупнейшего в мире производителя смартфонов.



Но ограничения администрации США, введенные 16 мая, сразу же повлияли на международный бизнес компании, базирующейся в Шэньчжэне. Генеральный директор Рен Чжэнфэй ранее в этом месяце заявил, что глобальные продажи смартфонов Huawei упали на 40% в период с 17 мая по 16 июня по сравнению с предыдущим 30-дневным периодом.



«Мы принимаем к сведению комментарии президента США, касающиеся Huawei [сделанные в субботу], но пока не можем отреагировать на складывающуюся ситуацию», - говорится в сообщении компании.



Пока остается неясным, какие американские компании смогут торговать с Huawei, аналитики говорят, что наиболее важным поставщиком для бизнеса смартфонов компании сейчас является Google. В прошлом месяце технологический гигант из Силиконовой долины ограничила доступ Huawei к своей операционной системе Android и приложениям, чтобы соответствовать ограничениям Вашингтона.



«Предполагая, что Google на самом деле не является проблемой и получит лицензию на сотрудничество с Huawei, это станет огромным облегченим для Huawei», - сказал Брайан Ма, аналитик исследовательской компании IDC.



Как и большинство смартфонов в мире, устройства Huawei используют операционную систему Android от Google, которая включает в себя популярные приложения и сервисы, такие как Google Maps и Gmail.

Без доступа к этой экосистеме смартфоны Huawei были бы гораздо менее привлекательными для пользователей за пределами Китая, где большинство популярных продуктов Google запрещено. По данным исследовательских фирм Canalys и IDC, в прошлом году примерно половина продаж смартфонов Huawei пришлась за пределы Китая.



По словам Ма, последние шесть недель международные ритейлеры и потребители были обеспокоены тем, будут ли по-прежнему доступны сервисы Google и обновления безопасности для телефонов Huawei.



«Потребители, очевидно, не хотят покупать телефон, который не предоставляет им ту услугу, которую они хотят, и розничные продавцы не хотят закупать огромное количество товаров, которые они не смогут продать», - сказал он.



Google пока отказался от комментариев по этому поводу, сославшись на более раннее заявление, в котором отмечалось, что компания «взаимодействует с Министерством торговли, чтобы обеспечить полное соблюдение его требований».



Существующие смартфоны Huawei, которые все еще имеют доступ к системам Google и обновлениям программного обеспечения, также могут потерять свою стоимость при перепродаже на ключевых рынках.



Один из последних телефонов Huawei, P30 Pro, продается в Европе за 999 евро (1130 долларов). По словам Бена Стэнтона, аналитика исследовательской фирмы Canalys, после того как Huawei попала в черный список, большинство трейдеров предлагали выкупить телефон всего за 100 евро (113 долларов).



«Многие клиенты очень хотели вернуть устройства или поменять бренды после того, как узнали, что устройство в их кармане упало в цене», - сказал Стентон.



Пользователи «теперь стали параноиками по поводу этих устройств», добавил он. «Huawei придется много работать, чтобы восстановить репутацию бренда».



Помимо набора услуг Google, телефоны Huawei также полагаются на американских поставщиков, таких как Qualcomm, Broadcom, Qorvo и Skyworks, которые используют новейшее поколение технологий, которые преобразуют информацию и данные в радиосигналы.



Huawei заявила, что начала накапливать технологии и компоненты в прошлом году, ожидая, что Вашингтон введет запрет на экспорт.

На пресс-конференции на прошлой неделе генеральный директор Кен Ху сказал, что «с точки зрения того, где сейчас находится Huawei, наше общее предложение не пострадает».



Даже если компания сможет закупать все американские технологии и программное обеспечение, необходимые для производства смартфонов, кампания давления, направляемая США против Huawei, будет иметь долгосрочные последствия.



«Доверие розничных продавцов и потребителей к компании подорвано. Вопрос о том, не вернут ли США санкции снова в полном объеме все еще остается открытым,» - сказал Ма.



«Ущерб, нанесенный компании достаточно серьезен, его последствия будут ощущаться еще долгое время», - добавил он.



По материалам www.edition.cnn.com