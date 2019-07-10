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Курс доллара к рублю опустился ниже отметки в 63 рубля
Сегодня в 12:31 Финансовые рынки 0 119 Васильева Елена
Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 18,5 копейки, до 62,995 рубля. Ниже отметки в 63 рубля курс доллара находился 2 июля текущего года.
Курс евро снизился на 13 копеек и составляет 70,96 рубля. Курс европейской валюты в последний раз опускался ниже 71 рубля, по данным Московской биржи, 20 июня 2019 года.
Укреплению национальной валюты способствует рост цен на нефть. Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в сентябре текущего года на торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,57% и составляет $67,39 за баррель. Накануне удорожание нефти на фоне снижения запасов в США и обострения кризиса в Ормузском проливе составило более трех процентов.
Индекс Московской биржи вырос на момент открытия торгов вырос на 0,15% по сравнению с закрытием предыдущего биржевого дня и составляет 2827,0 пункта.
Индекс РТС также вырос на 0,14%, до 1409,57 пункта.
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