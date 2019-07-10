Нефть подскочила выше 60 долларов перед бурей в Мексиканском заливе

Фьючерсы на добытую в США нефть с поставкой в августе выросли на 4,5% до $60,43 в среду, согласно данным Чикагской товарной биржи. По данным глобального поставщика данных и инфраструктуры финансовых рынков, компании Refinitiv, это семинедельный максимум, и с 22 мая цены на фьючерсы впервые превысили 60 долларов.



Цены выросли еще выше в четверг после того, как официальные представители США заявили, что пять вооруженных иранских катеров безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе.



Национальный центр ураганов США прогнозирует, что к четвергу в Мексиканском заливе образуется тропический шторм Барри, а к субботе он превратится в ураган, достигнув берегов Луизианы. Приближающийся шторм уже вызвал наводнение в Луизиане.



Тропический шторм Барри может сорвать добычу нефти в Мексиканском заливе, поскольку производители нефти в Мексиканском заливе «начали эвакуацию и остановку производства на некоторых своих морских платформах», - написали Уоррен Паттерсон и Вэнью Яо, специалисты по сырьевым рынкам в «ИНГ Груп», нидерландском финансовом конгломерате, предоставляющем услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью.



По данным Бюро безопасности и охране окружающей среды США, персонал на 15 производственных платформах и четырех буровых установках в Мексиканском заливе был эвакуирован. Еще три буровые установки были смещены в качестве меры предосторожности.



Стратеги «ИНГ Груп» также отметили, что, хотя Мексиканский залив был двигателем нефтедобычи в США, его доля на рынке упала благодаря сильному росту объемов добычи сланцевой нефти.



Помимо опасений по поводу тропического шторма, цены на нефть были также повышены в отчетах по инвентаризации Американского института нефти и Управления энергетической информации (EIA), которые показали, что запасы сырой нефти сократились на прошлой неделе.



Энергетический аналитик Scotiabank Майкл Лоуэн назвал данные EIA «еще одним фундаментальным поводом для активного роста цены нефти на мировом рынке».



По материалам www.edition.cnn.com