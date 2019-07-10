Иран вводит майнинг криптовалют в стране в регулируемое поле

Иранская палата торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства заявила о намерении ввести майнинг криптовалют в законодательное поле. Механизм майнинга был одобрен ранее экономической комиссией правительства, и будет стоять на повестке дня на заседании кабинета министров.



В министерстве энергетики Ирана считают целесообразным обсудить стратегию применения экспортных тарифов на электроэнергию в отношении майнинговых ферм. Это связано с тем, что на фоне низких тарифов на электроэнергию граждане Ирана массово ринулись добывать криптовалюту, пишут vestifinance.ru. В свою очередь, правительство прежде пыталось ограничить работу майнинговых ферм.



Позиция же государства по отношению к использованию криптовалют для внутренних платежей пока остается неясна. Ранее центральный банк Ирана выступал против этого, а заинтересованные стороны выступают за использование.



Эксперты полагают, что легализация майнинга – это способ страны обойти международные санкции. Так, в начале года правительство разрешило создать обеспеченную золотом криптовалюту под названием PayMon.