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Иран вводит майнинг криптовалют в стране в регулируемое поле

24 июля в 14:56 Финансовые рынки 1 140 Иван Тихонов
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Иранская палата торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства заявила о намерении ввести майнинг криптовалют в законодательное поле. Механизм майнинга был одобрен ранее экономической комиссией правительства, и будет стоять на повестке дня на заседании кабинета министров.

В министерстве энергетики Ирана считают целесообразным обсудить стратегию применения экспортных тарифов на электроэнергию в отношении майнинговых ферм. Это связано с тем, что на фоне низких тарифов на электроэнергию граждане Ирана массово ринулись добывать криптовалюту, пишут vestifinance.ru. В свою очередь, правительство прежде пыталось ограничить работу майнинговых ферм.

Позиция же государства по отношению к использованию криптовалют для внутренних платежей пока остается неясна. Ранее центральный банк Ирана выступал против этого, а заинтересованные стороны выступают за использование.

Эксперты полагают, что легализация майнинга – это способ страны обойти международные санкции. Так, в начале года правительство разрешило создать обеспеченную золотом криптовалюту под названием PayMon.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Макарчук Антон (Директор по маркетингу CryptoUniverse.io)

Иран является одним из лидеров новостной повестки связанной с майнингом и криптовалютами. Причина этого, к сожалению, не в невероятно развитом IT секторе, а в удручающей экономическая ситуации, в которую страна попала из-за санкций. Поэтому население выживает, как умеет и низкие цены на электроэнергию делают майнинг криптовалюты одним из немногих экономически оправданных занятий для иранцев. А иногда даже ценами на электричество можно пренебречь - вспомним новость об аресте майнинговой фермы в мечети, электроэнергия для которых в Иране бесплатная. Новость об очередной попытке правительства Ирана легализовать то, чем и так все занимаются, отлично укладывается в концепцию зависимых от экспорта экономик “Люди - новая нефть”. Если легализовать майнинг и криптовалюты, то можно брать с этого налоги, пошлины, выдавать лицензии. Проблема в том, что пока ни одно правительство на земле не придумало грамотных инструментов для регулирования децентрализованной саморегулирующейся криптосферы, поэтому велика вероятность, что вскоре мы увидим новость о том, что в Иране снова все запретили, как это было 2-3 недели назад.

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