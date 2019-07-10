Deutsche Bank понес убытки в размере 3,5 миллиарда долларов из-за огромных расходов на реструктуризацию 24 июля в 18:13 Финансовые рынки 82 Васильева Елена 1 Изображение

В среду Deutsche Bank заявил, что за три месяца, закончившихся в июне, он выплатил комиссионных в размере 3,4 млрд евро (3,8 млрд долларов), что привело к чистому убытку в 3,1 млрд евро (3,46 млрд долларов).



Дела пошли даже хуже, чем ранее предполагали в банке. В отчете за 7 июля говорится, что расходы, связанные с реструктуризацией, приведут к чистому убытку в 2,8 млрд евро (3,1 млрд долларов) во втором квартале.



Акции упали более чем на 5% во Франкфурте до восстановления некоторых потерь.

Deutsche Bank заявил, что без затрат на реструктуризацию, он получил бы чистой прибыли в размере 231 млн евро (257,4 млн долларов), что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Без учета расходов на реструктуризацию банк был бы прибыльным, а доходы в наших более стабильных компаниях остались неизменными или даже выросли», - заявил генеральный директор Кристиан Сьюинг.



Но даже эта сумма прибыли оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики.



Cкептицизм по поводу реструктуризации



В течение многих лет Deutsche Bank изо всех сил пытался получать стабильную прибыль, несмотря на ряд реструктуризаций. Ранее в этом месяце, под значительным давлением со стороны инвесторов, банк предпринял самую смелую попытку вернуться в нужное русло.



Кредитор сокращает 18 000 рабочих мест, в то же время резко сокращая и свой инвестиционно-банковский бизнес, закрывая подразделение по продажам и торговле акциями и сокращая биржевые подразделения.



Это также создает негативное поле для активов в 74 миллиарда евро (83 миллиарда долларов), которые поглощают слишком много капитала. Эти активы будут проданы в ближайшие годы, что высвободит деньги для других инвестиций.



Сьюинг описал планы как «не что иное, как переосмысление» 149-летнего банка. После двух десятилетий попыток конкурировать с Goldman Sachs и Morgan Stanley, Deutsche Bank переключит свое внимание на более надежные источники дохода, такие как управление корпоративными средствами.



И все же реструктуризация стоит слишком дорого и несет с собой большие риски в процессе исполнения.



Ожидается, что к 2022 году переходный период будет стоить уже 7,4 миллиарда евро (8,3 миллиарда долларов). Аналитики также выразили обеспокоенность темпами запланированных изменений, отметив трехлетний период.



Deutsche Bank должен продать «плохие» активы быстрее, чем планировалось, отметили в среду аналитики JPMorgan Chase Киан Абухоссейн и Амит Ранджан. Банк также должен сократить расходы быстрее, чтобы начать наращивать необходимый капитал, добавили они.



Тем временем банк получил удар и от инвесторов. Акции компании, которые достигли рекордно низкого уровня в июне, упали почти на 3% с тех пор, как был объявлен план реструктуризации - вряд ли это был вотум доверия.



Предварительные результаты



В среду Сьюинг объявил сотрудникам, что усилия банка по реформированию уже поставили банк на правильный путь.



«Мы можем с уверенностью сказать, что мы преодолели первое препятствие: в целом наша стратегия больше не подвергается сомнению ни нашими инвесторами, ни средствами массовой информации, ни, что наиболее важно, нашими клиентами», - сказал Сьюинг в электронном письме сотрудникам, которое было опубликовано банком.



Он добавил, что значительная часть усилий уже предпринята.



Компания уже начала избавляться от «плохих» активов, и более 900 сотрудников получили уведомление об увольнении.



«Это крайне неприятно, но для нас было важно внести ясность, а не оставлять людей в подвешенном состоянии», - сказал Сьюинг.



Несмотря на это, результаты включают и некоторые предупреждающие знаки. Доходы операционной банковской единицы, которые являются ключевыми в отношении нового Deutsche Bank, по мнению Сьюинга, упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При корректировке разовой сделки во втором квартале 2018 года они остались практически без изменений.



И инвестиционные банковские услуги, которые банк хочет сохранить, такие как его консультативный бизнес, показали признаки спада. Доходы от консультативного подразделения упали на 30%, говорится в сообщении банка. Сьюинг сказал аналитикам, что ожидает, что команда в будущем увеличит свою долю на рынке за счет новых вливаний.



Deutsche Bank также столкнулся с перспективой еще большего снижения процентных ставок в еврозоне. Исторически низкие процентные ставки в течение многих лет ограничивали доходы от кредитования, и аналитики теперь ожидают, что Европейский центральный банк еще больше подтолкнет их в сторону снижения уже в сентябре.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также ГД ужесточила требования к использованию электронной подписи при сделках с недвижимостью 24 июля в 16:31 Право Иран вводит майнинг криптовалют в стране в регулируемое поле 24 июля в 14:56 Финансовые рынки ГД запретила выдавать микрокредиты под залог жилья 24 июля в 14:38 Банки и кредитование Растет количество выданных новых кредиток 24 июля в 13:45 Банки и кредитование