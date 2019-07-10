Пополнение электронных кошельков – только с банковского счета

26 июля 2019 года Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, предполагающие обязанность пополнять электронные кошельки (WebMoney, Qiwi Кошелек, Яндекс.Деньги, PayPal, VKPay и пр.) только при помощи банковского счета. Соответственно, будут введены ограничения для неидентифицированных клиентов на пополнение кошельков через терминалы и офисы сотовой связи.



Поправки в закон были внесены по просьбе Росфинмониторинга в целях пресечения использования электронных кошельков для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Пополнение с банковского счета поможет точно определить источник денежных средств, полагают в ведомстве.



В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов уже подготовили ответ с критикой поправок, пишет РБК. Профучастники считают, что при утверждении поправок не было учтено их мнение, да и общественных обсуждений не было. В ассоциации утверждают, что все глобальные риски при использовании электронных кошельков уже были минимизированы; в частности, были введены лимиты на сумму баланса, сумму операций в месяц, на переводы за рубеж, на снятие средств с неидентифицированного кошелька и т.д.