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Пополнение электронных кошельков – только с банковского счета
30 июля в 15:51 Финансовые рынки 1 139 Иван Тихонов
26 июля 2019 года Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, предполагающие обязанность пополнять электронные кошельки (WebMoney, Qiwi Кошелек, Яндекс.Деньги, PayPal, VKPay и пр.) только при помощи банковского счета. Соответственно, будут введены ограничения для неидентифицированных клиентов на пополнение кошельков через терминалы и офисы сотовой связи.
Поправки в закон были внесены по просьбе Росфинмониторинга в целях пресечения использования электронных кошельков для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Пополнение с банковского счета поможет точно определить источник денежных средств, полагают в ведомстве.
В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов уже подготовили ответ с критикой поправок, пишет РБК. Профучастники считают, что при утверждении поправок не было учтено их мнение, да и общественных обсуждений не было. В ассоциации утверждают, что все глобальные риски при использовании электронных кошельков уже были минимизированы; в частности, были введены лимиты на сумму баланса, сумму операций в месяц, на переводы за рубеж, на снятие средств с неидентифицированного кошелька и т.д.
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Как Вы оцениваете возможный запрет на анонимное пополнение электронных кошельков?
По моему мнению, любые запретительные меры внутри страны ухудшают инвестиционный климат. При принятии данного законопроекта большое количество платёжных систем окажутся под ударом. Но с другой стороны — это повышает для граждан порог входа в категорию продвинутых пользователей. Фактически если раньше достаточно было иметь номер телефона, чтобы завести кошелёк (и он был псевдо-анонимным, потому что регистрация всё равно происходила через опосредованную идентификацию при помощи телефона), то сейчас необходимо этот кошелёк полностью аутентифицировать, что в целом повышает порог входа в использование электронных средств, e-commerce, онлайн-платежей для многих граждан Российской Федерации.
Как следствие распространение информационных технологий и электронных средств замедляется, в том числе и в направлении электронных платежей. До этого было введено достаточно ограничений, они были все продиктованы реальной практикой, но в настоящий момент это выглядит как полный запрет на действия с любыми даже минимальными суммами в простом анонимном режиме. С чем это связано — обществу не объясняется и поэтому возникает много вопросов о действенности этой меры. Можно говорить со стопроцентной уверенностью, что это негативно повлияет на образовательные процессы, на восприятие людей и конечно же на инвестиционную обстановку.