Торговая война Трампа с Китаем начинает выходить из-под контроля 6 августа в 10:46 Финансовые рынки 163 Васильева Елена 1 Изображение

Китай позволил своей валюте резко упасть в понедельник до самого слабого уровня за последние десять лет и объявил, что его компании приостановили закупки американских сельскохозяйственных товаров.



Администрация Трампа еще больше усилила напряженность в понедельник вечером, сделав исторический шаг, обвинив Китай в манипулировании валютой. Это произошло после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал впервые ввести пошлины на широкий круг потребительских товаров США из Китая.



Торговый конфликт достиг нового уровня серьезности, который будет трудно изменить. Риск заключается в том, что торговая война приближается к точке, в которой она вызывает серьезное замедление экономического роста или даже рецессию.



Пытаясь укрепить свои позиции, и Соединенные Штаты, и Китай увеличивают риск разрушения экономики, которая уже трещит по шваматься. Каждый раунд эскалации приближает их к рецессии - и к точке невозврата.



«У нас сложилась торговая ситуация, которая ведет в никуда, - написал Питер Буквар, директор по инвестициям Bleakley Advisory Group, в записке для клиентов в понедельник. - Политика использования тарифов как инструмента для решения наших законодательных вопросов с Китаем с треском провалилась».



Дэвид Коток, соучредитель и главный инвестиционный директор инвестиционной компании Cumberland Advisors, сказал CNN Business, что «эта глупая тарифная война, которую мы ведем», повышает риск рецессии. «Ситуация обостряется, и эскалация еще не закончена», - сказал Коток.



Чувство того, что торговая война вступила в новую и более опасную фазу, подтвердилось, когда министерство финансов США официально объявило Китай валютным манипулятором. Эта новость вызвала дальнейшие продажи на мировых финансовых рынках и породила слухи о том, что Китай может предпринять еще более агрессивные шаги для девальвации своей валюты.



«Это усугубляет ситуацию, - сказал Ян Винер, член консультативного совета Drexel Hamilton. - Если кто-то и думал, что Китай будет удерживать юань от ослабления, чтобы не быть обвиненным в манипулировании валютой, то все надежды с треском провалились».



Усталость от торговой войны



Инвесторы по всему миру напуганы. В понедельник индекс Dow упал на 767 пунктов, или на 2,9%. Nasdaq упал на 3,5%, потерпев самую длинную полосу неудач с момента избрания Трампа в 2016 году. Индекс волатильности VIX вырос на 40% до семимесячного максимума.



Инвесторы вложили средства в государственные облигации, доведя доходность 10-летних казначейских облигаций до 1,75%, самого низкого уровня почти за три года.



«Обостряющаяся американо-китайская торговая война, безусловно, будет убыточной для экономики США. Насколько убыточной - почти невозможно подсчитать», - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег-аналитик National Securities Corporation.



Хоган сказал, что чем хуже становится торговая война, тем быстрее может наступить спад в Соединенных Штатах.



«Исторически спады происходят в ответ на ошибки в денежно-кредитной политике. Это первый раз, когда мы можем столкнуться с просчетом в торговой политике», - сказал он.



Многие инвесторы и руководители предприятий в целом согласны с желанием администрации Трампа заставить Китай вести честную торговлю. Нетарифные торговые барьеры в Пекине, включая принудительную передачу технологий, уже давно наносят ущерб американскому бизнесу. Однако растет озабоченность по поводу использования тарифов Трампом как способа получения уступок.



Следующий раунд пошлин ударит по потребителям



Трамп ошеломил Уолл-стрит на прошлой неделе, объявив о планах ввести 10% -ный тариф на 300 миллиардов долларов США импорта из Китая.



Новые тарифы, которые должны вступить в силу 1 сентября, будут нацелены на все: от одежды и обуви до электроники, такой как смартфоны. Эти сборы больше, чем в предыдущих раундах тарифов, которые экранировали готовую продукцию, затронут все американское общество.



«Если неопределенность на рынке начнется во время школьных и праздничных покупок, это будет тормозить экономику», - сказал Хоган.



Акции розничных и технологических компаний особенно сильно пострадали от последней тарифной угрозы. Одна только Best Buy упала почти на 15% с момента закрытия биржи в прошлую среду.



На прошлой неделе Торговая палата предупредила, что эти новые тарифы «только причинят больший ущерб американским предприятиям, фермерам, рабочим и потребителям и подорвут экономику США, которая в других отношениях все еще является сильной».



Американские фермеры не получат облегчения в ближайшее время. Министерство торговли Китая подтвердило, что китайские компании прекратили закупки сельскохозяйственной продукции в США.



Торговая война заставила Вашингтон прийти на помощь фермерам, что уже обходится США в миллиарды долларов. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, просрочка по сельскохозяйственным кредитам утроилась с середины 2015 года до восьмилетних максимумов.

Председатель FDIC Елена МакВильямс сказала CNN Business на прошлой неделе, что агентство «очень внимательно» следит за тем, как банки в фермерских штатах подвергаются воздействию торговой войны.



«Мы можем столкнуться с большим количеством правонарушений, которые затем очень осложнят ситуацию для этих сообществ и нашего сельскохозяйственного сектора», - сказала МакВильямс.



Страх валютной войны



В ответ Китай в понедельник позволил юаню обвалиться ниже психологически важного соотношения 7 к 1 по отношению к доллару США. Народный банк Китая обвинил «торговый протекционизм и новые тарифы для Китая» в обвале национальной валюты.



«Китай принимает ответные меры: по шкале от 1 до 10 - это 11», - написал Крис Крюгер, старший политический аналитик в Cowen Washington Research Group, в записке для клиентов.



Несколько часов спустя Трамп ответил в Твиттере, назвав этот шаг «манипулированием валютой» и «серьезным нарушением, которое со временем значительно ослабит Китай».



Тот факт, что Китай решил больше не защищать свою валюту, говорит о том, что Пекин стремится к более длительной торговой войне. Чиновники больше не пытаются избежать валютного гнева Трампа.



«Китай более мрачно и цинично смотрит на цели Трампа в отношении Китая», - сказал Майкл Хирсон, руководитель отделения компании Eurasia Group в Китае и Северо-Восточной Азии. «Они становятся все более пессимистичными в отношении своей способности удержать Трампа от дальнейшей эскалации».



Падение валюты Китая породило призрак валютной войны, в которой крупные страны стремятся обесценить свои валюты.



«Это валютный риск, который является наиболее нестабильным, наиболее трудным для восприятия и отличается самым быстрым реагированием», - сказал Коток. «Это левый хук, который может отправить противника в нокаут».



Испуганные инвесторы бросились скупать золото, и впервые с мая 2013 года драгоценный металл взлетел в цене выше 1460 долларов за унцию.



Тем не менее, Хирсон сказал, что Китай «не использует свою валюту в качестве оружия». Скорее, утверждает он, официальные лица в Пекине пытаются взять на себя ответственность за решение, которое они должны были бы в конечном итоге принять.



И есть мощные стимулы, мешающие Китаю позволить своей валюте резко обесцениться. Такой шаг вызовет панику у инвесторов, дестабилизирует финансовые рынки и вызовет отток иностранного капитала, который Пекин отчаянно пытается удержать.



Может ли ФРС компенсировать потери от торговой войны?



Проблема в том, что эскалация торговой войны происходит на фоне серьезных проблем в мировой экономике. Рост Китая уже замедлился. Обзоры производства во всем мире упали.



Американская производственная активность в июле замедлилась до самого слабого уровня почти за три года. Тщательно отслеживаемый показатель активности в сфере услуг США в понедельник снизился до уровня, невиданного с августа 2016 года.



И глобальные центральные банки не имеют достаточно возможностей для компенсации настолько серьезных экономических потрясений. Затраты по займам уже чрезвычайно низки. Дальнейшее их снижение не будет напрямую компенсировать неопределенность в торговле.



Центральные банки Европы и Японии по-прежнему удерживают отрицательные процентные ставки. Федеральная резервная система уже сделала внезапный переход к более мягкой политике. На прошлой неделе ФРС впервые за почти 11 лет снизила процентные ставки. «У центральных банков кончились патроны», - сказал Коток.



Morgan Stanley предупреждает о 10% падении рынка



Вот почему Morgan Stanley в понедельник заявил, что у него «высокая убежденность», что акции американских компаний будут корректироваться на 10% до конца сентября. S&P 500 уже на полпути к этому показателю.



Торговая война и события в ФРС открыли рынки для «значимого спада, основанного на ухудшающихся фундаментальных показателях, которые больше нельзя игнорировать», - написал Майкл Уилсон, главный американский стратег по инвестициям в Morgan Stanley, в записке для клиентов.



Конечно, ухудшение ситуации на рынках может заставить Вашингтон и Пекин повернуть вспять.



Трамп внимательно следит за финансовыми рынками и не хочет, чтобы его обвинили в прекращении самого длинного подъема рынка в истории США.



Но Хирсон предположил, что Китай и Соединенные Штаты по-прежнему зациклены на решении только своих собственных проблем.



«Чем больше Трамп усиливает давление на Китай, - сказал он, - тем труднее руководству страны отступить, потому что создается впечатление, что они ведут переговоры под дулом пистолета».

Другими словами, торговая война, скорее всего, еще более ухудшится, прежде чем наступит улучшение ситуации.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Наказание за непропуск машины скорой помощи стало более жестким 6 августа в 16:11 Транспорт Парламентарии разошлись во мнении относительно ограничений выдачи кредитов молодым россиянам 6 августа в 15:51 Банки и кредитование Центробанк повысил курс доллара на 7 августа до 65,20 рубля 6 августа в 15:04 Финансовые рынки В начале 2019 года Россия достигла предела трудовых ресурсов 6 августа в 14:53 Рынок труда