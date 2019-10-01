Торговая война еще не достигла своего пика: США и Китай заплатят за нее высокую цену

Понятно, что каждая сторона уже достаточно серьезно пострадала. Хотя общепринятым является мнение, что автократия должна быть более устойчива к политическим потрясениям (в обозримом будущем Си не должен будет встречаться со своим народом на выборах, в то время как Трамп будет переизбран в следующем году) – обеим сторонам придется заплатить высокую цену за торговую войну.



Экономика обеих стран и политическая репутация обоих лидеров пострадали от торговой войны, которая, похоже, еще не достигла своего пика. В прошлом месяце в Соединенных Штатах рынок облигаций снова опустился до самого низкого уровня с 2007 года, обрушивая новые удары на фондовый рынок. Трамп уже не так уверен в успехе своего президентства. Экономический рост снизился до 2%, что значительно ниже 3%, зафиксированных в начале года, и менее половины от 4,2% - показателя, которым так гордился Трамп в прошлом году.



В Китае юань достиг 11-летнего минимума, а общий экономический рост упал до самого низкого уровня за 27 лет, при этом его внутренний ВВП рос самыми медленными темпами с 1992 года. Хотя он и составляет всего 6,2%, он по-прежнему в три раза выше, чем в Америке.



В условиях реального экономического спада компании начинают испытывать трудности. Часто первыми снижаются капитальные расходы, что, в свою очередь, наносит убытки компаниям, которые производят оборудование, использующееся для производства других товаров. Прибыль сокращается, наблюдается задержка роста заработной платы и повышение потребительских цен. Но еще так многое можно сделать, чтобы смягчить удары от растущих пошлин. В конце концов, можно ведь и сократить рабочие места…



До сих пор американский рынок труда оставался достаточно сильным, с безработицей на уровне 3,7%, и колебался в самой низкой точке за последние 50 лет, согласно данным Бюро статистики труда США. Но трещины начинают появляться, особенно среди групп населения, на которые Трамп опирался в президентской гонке в 2016 году, и в следующем году к их поддержке придется обращаться снова. В 2019 году компании объявили об увольнениях на 36% больше работников, чем в прошлом году, сообщили консультанты по трудоустройству компании Challenger Grey & Christmas. А это может быть только верхушкой айсберга.



Проблемы особенно сильно ощущается в фермерской среде, которая послужила основой победы Трампа в президентских выборах 2016 года. Только импорт сои в Китай из США упал с 25 миллионов тонн в октябре 2017 года до 8,7 миллионов тонн в том же периоде годом позже.



Последний раунд, вероятно, будет особенно жестоким. Национальная федерация производителей молока сообщила, что поставки в Китай упали на 40% в первом квартале этого года. Исследовательская фирма Trade Partnership Worldwide LLC спрогнозировала общую потерю до 2,2 млн рабочих мест в США в результате тарифов США на китайский импорт и ответных мер Китая. В то же время исследователи обнаружили, что в более широком смысле тарифы приведут к росту потребительских цен в США и снижению доходов на 7,8 млрд долларов в год.



Конечно, и китайские компании также сталкиваются со своими собственными проблемами.



Еще до того, как Трамп «настоящим приказал» американским компаниям сворачивать деятельность на территории Китая, и до того, как тарифы начали расти, целых 50 компаний, включая некоторых отечественных китайских производителей, уже начали покидать Китай. Некоторые из них, такие как Nintendo и Google, перенаправляются во Вьетнам, как и китайский телевизионный производитель TCL. Даже Apple уже изучает затраты на перемещение до четверти своих производственных мощностей из Китая в Индию.



Все это может обернуться сокращением рабочих мест в китайской экономике и снижением объемов производства. Тем не менее, поскольку Китай перенаправил часть своего экспорта другим потребителям, ему удалось сохранить некоторую устойчивость объемов производства. В июле экспорт вырос на 3,3% по сравнению с показателем годом ранее.



Торговля, как и дипломатия, никогда не должна восприниматься как игра с нулевым остатком. Президент Трамп, который гордится тем, что является мастером заключения сделок, должен знать, что лучшие предложения – это те, в которых обе стороны чувствуют себя победителями. Только при таком сценарии низкие тарифы, более свободная торговля и более широкий обмен идеями могут привести только к более быстрому росту, большим инновациям и процветанию для обеих стран.



По материалам www.edition.cnn.com