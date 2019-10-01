Крупные компании чувствуют обострение торговой войны, но малый бизнес уже в агонии Сегодня в 15:20 Финансовые рынки 111 Васильева Елена 1 Изображение

Некоторые предприниматели говорят, что каждый новый раунд пошлин, налагаемых в ходе все разгорающейся торговой войне, еще более затрудняет управление их бизнесом и усложняет отношения с клиентами.



Хотя более высокие тарифы влияют на предприятия любого размера, они особенно обременительны для малого бизнеса, сказал Дэвид Френч, старший вице-президент по связям с правительством в Национальной федерации розничной торговли.



«Малые предприятия более подвержены рискам и неопределенности, вызванным торговыми войнами, чем крупные, - сказал Френч. - У них гораздо меньше пространства для маневра, например, при поиске поставщиков товаров в другой стране или в перераспределении сроков поставок, чтобы избежать удара от пошлин».



В конечном итоге это означает, что владельцам малого бизнеса придется перекладывать дополнительные расходы на клиентов, предупреждают владельцы бизнеса.



Потеря клиентов



Тиффани Уильямс владеет магазином чемоданов и сумок для багажа в Лаббоке, штат Техас. Магазин находится в ее семье с 1951 года, и она работает в нем с 2005 года. «Мы - единственный багажный магазин в городе», - сказала она. Более 85% товаров, хранящихся в ее магазине - Samsonite, Tumi, Briggs & Riley - и другие чемоданы, портфели и дорожные аксессуары, импортируются из Китая.



«Реальность индустрии туристических товаров заключается в том, что она сильно зависит от Китая», - сказала она.



Прошлой осенью США наложили дополнительный 10% -ный тариф сверх существующих пошлин на множество товаров, поступающих из Китая, включая багажные сумки и чемоданы. Затем, 10 мая, правительство ввело дополнительные тарифы на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов, включая товары для путешествий, фактически повысив импортную пошлину на багажные сумки и другие предметы с 10% до 25%.



Для Уильямс, как владельца бизнеса, изменяющиеся ставки и неуверенность в том, как они повлияют на ее расходы, создали путаницу и беспокойство. «Я чувствую, что все, что мы делаем в последнее время, это изменение цен на наши продукты», - сказал Уильямс.



Ей пришлось повысить свои розничные цены на 25%, чтобы компенсировать новые затраты. Таким образом, чемодан за 400 долларов сейчас стоит 500. По этой причине она потеряла многих своих клиентов.



«Потребители плохо отреагировали. Хотя некоторые люди все еще чувствуют себя комфортно с ценой в 400 долларов, они уже не справляются, когда цена взлетает до 500. Это слишком большой скачок», - сказала она.



Она ожидает, что ей будет еще труднее продавать свои премиальные линии сумок и чемоданов, которые стоят дороже, но также являются более прибыльными для бизнеса.



Поиск альтернативы Китаю



За последние три десятилетия Шэрон Эванс, генеральный директор CFJ Manufacturing, превратила свой бизнес из небольшого ювелирного магазина в компанию, занимающуюся рекламной продукцией со штатом в 120 человек.



Компания, базирующаяся в Форт-Уэрте, штат Техас, управляет полудюжиной отделов различной продукции, в том числе одежды, сумок и электроники для бизнеса, рабочей униформы и других фирменных товаров.



Эванс боится двойного удара из-за тарифов, потому что ее компания делает закупки как напрямую из Китая, так и пользуется услугами китайских дистрибьюторов. «Таким образом, в тех отделах, где мы наиболее уязвимы, таких как рекламная продукция и одежда, наше присутствие в Китае составляет от 60% до 75%», - сказала она.



Эванс, на случай ухудшения ситуации, уже проверяет поставщиков из других стран, таких как Вьетнам и Доминиканская Республика. Но она также может столкнуться с необходимостью компенсировать потери, которые могут возникнуть из-за отголосков торговой войны в какой-то момент.



«Отношения CFJ с фабриками в Китае восходит к 1980-м годам, мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством, поэтому мы и не искали поставщиков за пределами Китая, - сказала Эванс. - Но сейчас мы немедленно начнем этот процесс и будем поставлять продукцию из-за пределов Китая уже на следующий год».



Компенсация потерь



В последнем залпе торговой войны США пригрозили еще одним раундом новых тарифов на дополнительные 300 миллиардов долларов импортируемых китайских товаров – от смартфонов до кроссовок, одежды и постельных принадлежностей.



Для American Textile Co., базирующейся в Пенсильвании, это может быть разрушительным ударом. Семейный бизнес, которому уже 94 года, производит постельные принадлежности, такие как простыни, подушки, наматрасники и чехлы для таких брендов, как Sealy и Tempur-Pedic, а также для частных марок. Он сильно зависит от китайских поставщиков.



Дедушка генерального директора Лэнса Раттенберга начал свою деятельность в 1925 году. На сегодняшний день в компании работает около 1200 человек, она управляет пятью заводами в США и продает свою продукцию более чем в 40 000 магазинов по всей стране.



«Половина наших товаров производится в США, а остальные за рубежом, в том числе в Китае, Вьетнаме, Индии и других странах», - сказал он. Тем не менее, Руттенберг сказал, что китайские тарифы будут влиять на каждый продукт в портфеле компании, потому что даже товары, произведенные на заводах в США, используют компоненты, поставляемые из Китая.



«То, что потребитель видит в продукте, который он покупает, и то, что нужно, чтобы доставить эти продукты в магазин, является результатом очень сложной цепочки поставок, - сказал Руттенберг. - Китай вложил значительные средства в производство для нашей отрасли. Масштабы его затмевают любую другую альтернативу для нас. Мы не можем так просто и быстро найти другой вариант».



По его словам, его компании потребуются годы, чтобы попытаться заменить Китай другим поставщиком. «До тех пор у нас нет другого выбора, кроме как принять влияние этих пошлин». Это может означать повышение оптовых цен и потерю бизнеса.



Руттенберг надеется, что давние отношения компании с клиентами могут выдержать любое повышение цен, которое ему, возможно, придется сделать. «Эту ситуацию мы не можем исправить в одночасье с нашей стороны», - сказал он.



Повышение цен



Такер Гаррисон знает, что он должен поднять цены на ягоды годжи, которые он импортирует из Китая.



Его компания Imlak'esh Organics, которую он основал семь лет назад в Санта-Барбаре, штат Калифорния, специализируется на импорте этнических суперпродуктов, таких как ягоды годжи, золотые ягоды и саша инчи, от мелких экологически чистых фермеров по всему миру.



Он импортирует до 30 000 фунтов ягод годжи в год из Китая. Продукция компании продается в 28 штатах, в том числе в магазинах Whole Foods и в магазинах натуральных продуктов, и он надеется распространить свою продукцию на национальном уровне к концу года.



Но теперь Гаррисон обеспокоен 25-процентной пошлиной, которую США наложили на импорт ягод годжи.



«Когда речь идет о ягодах годжи, Китай является единственным игроком на рынке, являющимся ведущим производителем ягод. У нас нет альтернативного источника для закупок, - сказал Гаррисон. - Поэтому, когда США делают импорт ягод более дорогим, для потребителей это становится также дороже».



Он ожидает, что ему придется поднять цену 12-унции банки с ягодами годжи с 23,99 до 28,99 долларов.



«Это уже слишком дорого, но сейчас это сложная ситуация для всех, - сказал он. - Это абсолютно удручающая ситуация. Эти тарифы могут даже привести к краху некоторые малые предприятия».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также ЦБ РФ: рисков для финансовой стабильности экономики РФ нет Сегодня в 17:36 Финансовые рынки Силуанов: существуют основания для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки Сегодня в 16:53 Финансовые рынки Банк России снизил уровень ключевой ставки до 7% Сегодня в 16:37 Финансовые рынки Сообщения о новом повышении пенсионного возраста – полный бред Сегодня в 16:20 Рынок труда