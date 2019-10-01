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ЦБ РФ: рисков для финансовой стабильности экономики РФ нет
Сегодня в 17:36 Финансовые рынки 0 69 Васильева Елена
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего совета директоров о том, что регулятор не видит финансовых рисков для стабильности российской экономики.
Она сказала, что Центробанк будет публиковать базовые прогнозные сценарии развития экономики четырежды в год, рисковые сценарии – один раз.
Набиуллина рассказала: «Решение по ключевой ставке основывается на нашем базовом макроэкономическом прогнозе, а также на анализе факторов неопределенности и рисков именно для базового прогноза, поэтому базовый сценарий мы продолжим публиковать четыре раза в год в пресс-релизе и в докладе о денежно-кредитной политике после опорных заседаний. А вот наши дополнительные сценарии с высокими ценами на нефть и рисковые, которые предполагают их резкое глубокое снижение, мы будем публиковать в том же представлении, что и базовый сценарий, но один раз в год – в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики».
Глава ЦБ пояснила, что подход к публикациям прогнозных сценариев был изменен, поскольку их суть практически не меняется от заседания к заседанию. Она добавила: «Основные направления на 2020-2022 годы будут опубликованы в ближайший понедельник».
Совет директоров ранее снизил уровень ключевой ставки до 7% в первый раз с 2014 года.
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