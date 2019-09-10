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РБК: чистый госдолг РФ опустился ниже нулевого уровня впервые после введения санкций в 2014 году

10 сентября в 16:45 Финансовые рынки 0 170 Васильева Елена
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Чистый государственный долг РФ впервые продемонстрировал отрицательные показатели со времени введения в 2014 году санкционных ограничений и снижения цен на нефть. Об этом сегодня сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ и Минфина.

Издание сообщает о том, что в текущем году государственный долг, как внутренний, так и внешний федерального правительства, а также муниципальных образований и регионов, снизился в сравнении с ликвидными активами правительства, внебюджетных госфондов и регионов, что связано с рекордным объемом резервов, покрывающих государственный долг.

Отмечается также, что, при необходимости, РФ может полностью покрыть все существующие долги при помощи государственных депозитов Центробанка и коммерческих банков, без использования иных средств.
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