РБК: чистый госдолг РФ опустился ниже нулевого уровня впервые после введения санкций в 2014 году

Чистый государственный долг РФ впервые продемонстрировал отрицательные показатели со времени введения в 2014 году санкционных ограничений и снижения цен на нефть. Об этом сегодня сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ и Минфина.



Издание сообщает о том, что в текущем году государственный долг, как внутренний, так и внешний федерального правительства, а также муниципальных образований и регионов, снизился в сравнении с ликвидными активами правительства, внебюджетных госфондов и регионов, что связано с рекордным объемом резервов, покрывающих государственный долг.



Отмечается также, что, при необходимости, РФ может полностью покрыть все существующие долги при помощи государственных депозитов Центробанка и коммерческих банков, без использования иных средств.