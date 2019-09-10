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Курс доллара США на Мосбирже снизили до 65,37 рубля
12 сентября в 11:31 Финансовые рынки 0 135 Васильева Елена
Курс американского доллара к национальной валюте снизился на момент открытия торгов на Московской бирже в сравнении закрытия предыдущего дня на 0,128 копейки и составляет 65,3725 рубля.
Курс европейской валюты снизился на 0,09 копейки до уровня в 72,0025 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.
Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 0,13% и составляет 2813,39 пункта.
Индекс РТС показал рост на 0,01% до отметки в 1354,75 пункта.
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