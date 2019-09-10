Курс доллара США на Мосбирже снизили до 65,37 рубля

Курс американского доллара к национальной валюте снизился на момент открытия торгов на Московской бирже в сравнении закрытия предыдущего дня на 0,128 копейки и составляет 65,3725 рубля.



Курс европейской валюты снизился на 0,09 копейки до уровня в 72,0025 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.



Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 0,13% и составляет 2813,39 пункта.



Индекс РТС показал рост на 0,01% до отметки в 1354,75 пункта.