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Курс доллара США на Мосбирже снизили до 65,37 рубля

12 сентября в 11:31 Финансовые рынки 0 135 Васильева Елена
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Курс американского доллара к национальной валюте снизился на момент открытия торгов на Московской бирже в сравнении закрытия предыдущего дня на 0,128 копейки и составляет 65,3725 рубля.

Курс европейской валюты снизился на 0,09 копейки до уровня в 72,0025 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 0,13% и составляет 2813,39 пункта.

Индекс РТС показал рост на 0,01% до отметки в 1354,75 пункта.
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