Шок на нефтяном рынке поразил мировую экономику, которая уже достаточно уязвима

В Китае экономические прогнозы мрачны. Германия находится на грани рецессии, и есть все еще шанс, что Великобритания может выйти из Европейского Союза без сделки по защите торговли.

Сейчас мир борется с худшим нефтяным шоком за последние годы. Это еще одна проблема в то время, когда ситуация в мировой экономике и без того стремительно ухудшается.



Несмотря на то, что производство в Саудовской Аравии может быстро вернуться на правильный путь, что предотвратит устойчивый рост цен на нефть и скачок инфляции, этот инцидент добавляет в экономическую обстановку неопределенности, которая оказывает давление на ее рост.



«Я не уверен, что мировая экономика находится в состоянии, когда она сможет поглотить [более высокие цены на нефть], если [они] останутся на высоком уровне», - сказал Питер Буквар, директор по инвестициям в компании Bleakley Advisory Group.



Скоординированные удары уничтожили около половины нефтяных мощностей Саудовского королевства, или более 5% мировых поставок нефти. Это привело к росту цен в понедельник. Фьючерсы на нефть марки Brent, являющейся мировым ориентиром, выросли более чем на 14%, до $69,02 за баррель.



Никто не знает, как долго продлится рост цен на нефть или где наступит переломный момент в экономике. Дело в том, что это ужасное время.



Хотя более высокие цены на нефть пойдут на пользу производителям, они повысят издержки для таких компаний, как авиакомпании, и могут вызвать рост инфляции. Это будет, в свою очередь, препятствовать росту потребительских расходов, которые в настоящее время компенсируют снижение в производственном секторе.



Это также может ограничить возможности центральных банков, которые снижают процентные ставки во всем мире для стимулирования экономического роста. Постоянно низкая инфляция дала возможность центральным банкам снизить ставки. Между тем, более высокая инфляция может ограничить их способность продолжать стимулирование рынка.



Федеральный резерв США, который объявит о своем последнем решении по ставке в среду, по-прежнему, как ожидается, снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Но если цены на нефть останутся высокими, ФРС может оказаться в трудном положении.



«Сокращение ставок все еще планируется в среду, - сказал Питер Буквар. - Но с точки зрения преодоления этого, они теперь играют в опасную игру».



По словам Питера Буквара, многое зависит от того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить добычу, снизив цены до уровня 50 долларов за баррель с диапазона в 65 долларов за баррель, в котором они торговали большую часть года.



Хотя многие аналитики прогнозируют кратковременный шок на рынке, есть признаки того, что производство в Саудовской Аравии может восстанавливаться в течение длительного периода времени. Два саудовских источника, знакомых с нефтяными операциями королевства, сообщили CNN Business, что полное восстановление производства «займет недели, а не дни».



Потенциал для дальнейшей эскалации между США и Ираном, который обвиняют в атаках, также угрожает стабильности нефтяного рынка.



«Растущая напряженность на Ближнем Востоке является еще одним дестабилизирующим фактором для мировой экономики в и без того неопределенные времена», - говорится в исследовательской заметке компании Capital Economics.



Ситуация, безусловно, создает риски и для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. После публикации свежих данных за август аналитики Societe Generale отметили в понедельник, что промышленный сектор Китая «теряет скорость угрожающе быстрыми темпами», и выразили обеспокоенность тем, что ослабление в отрасли может перетечь в сектор потребительских расходов и сектор услуг. Повышение цен на нефть, которое будет связано с ростом цен на свинину, – это последнее, что нужно стране.



Снижение уровня добычи нефти, если оно и сохранится, может не спровоцировать глобальную рецессию, но несомненно одно – оно создает дополнительную нагрузку на мировую экономику.



По материалам www.edition.cnn.com