Сбербанком повышен прогноз по курсу американского доллара на период с 2019 по 2021 год

Сбербанком повышен прогноз по курсу американского доллара относительно национальной валюты на период с 2019 по 2021 год, о чем свидетельствует подготовленная банком презентация.



Сбербанк установил прогнозируемый курс на 2019 гол на уровне в 65 рублей, ранее прогноз составлял 64,6 рубля. В 2020 году курс американской валюты будет предположительно находиться на уровне 65,5 рубля, ранее прогноз на данный период составлял 64,5 рубля. А на 2021 году курс составит 66 рублей, ранее прогнозировалось – 65 рублей.



Госбанк откорректировал также и прогноз по инфляции по итогам текущего года с 4,2% до 3,3%. Уровень инфляционных ожиданий на 2020-2021 годы сохранился прежним – 4%.



Сбербанк сохранил также прогноз реального роста ВВП на текущий года на уровне в 1%, ухудшил ожидания с 2% до 1,7% на следующий года. Прогноз реального роста ВВП на 2021 год сохранился на уровне в 2,2%.



На прежнем уровне остался также прогноз цен на нефть. Стоимость барреля марки Urals составит $64 в 2019 году и снизится до $62 в 2020-2021 годах.