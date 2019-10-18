Brexit: Великобритания никогда не получит торговую сделку с США на своих условиях 7 ноября в 16:06 Финансовые рынки 149 Васильева Елена 1 Изображение

Легко понять, почему эта идея популярна среди сторонников Brexit. Соединенные Штаты являются не только крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, но и крупнейшей экономикой на земле. Почему бы свободно торгующей Британии не вырваться из оков Европейского союза и продать товары своему ближайшему союзнику, тратящему свободные деньги?



Президент США Дональд Трамп выразил энтузиазм по поводу такого исхода только на прошлой неделе, заявив, что Соединенное Королевство после освобождения от Брюсселя сможет в четыре-пять раз увеличить объем торговли с США.



Но есть один подвох – Трамп сказал, что это невозможно сделать с помощью соглашения о Brexit, о котором премьер-министр Борис Джонсон недавно договорился с Европейским союзом.



Действительно, он сказал, что Джонсон должен не только отказаться от сделки, но и сделать противоречивый шаг, работая с Найджелом Фараджем, лидером партии Brexit, которая выступает за выход из Европейского союза без соглашения.



Это теоретически позволило бы Соединенному Королевству заключить быструю, плодотворную торговую сделку с Соединенными Штатами. Некоторые члены британского правительства считают, что этот альянс обострит и умы в Брюсселе, подтолкнув Евросоюз к окончательному разрыву и предоставлению Соединенному Королевству собственного торгового соглашения на условиях Лондона.



Таким образом, Великобритания заключит два соглашения о свободной торговле в рекордно короткие сроки, доказывая скептикам, что Brexit в конце концов может иметь огромный успех. Когда во вторник Трамп говорил с Джонсоном, он выразил желание заключить «надежное» соглашение о свободной торговле, как только Великобритания покинет Евросоюз.



Все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вместо того, чтобы легко войти в сделку с Соединенными Штатами, Соединенное Королевство, вероятно, столкнется с толпами жестких американских торговых чиновников, которые попытаются открыть британские рынки для большего количества американских товаров. Любая сделка должна быть ратифицирована Палатой представителей, органом, в настоящее время контролируемым демократами, которые обеспокоены тем, что Brexit может подорвать мирное соглашение Страстной пятницы на острове Ирландия.



И чем больше рассматривается вопрос о том, как может выглядеть любая торговая сделка с США, тем менее привлекательной она выглядит для Соединенного Королевства.



Борьба за сделку



США, как известно, ведут жесткую игру в торговых сделках. «Они знают, что фунт за фунт, доступ к их рынку значит для вас больше, чем доступ к вашему рынку означает для них», - объясняет Дмитрий Грозубинский, бывший переговорщик по торговле в Австралии и основатель ExplainTrade.com.



У США на руках и все дипломатические карты. Как заявила CNN Business глава отдела европейской и торговой политики Института директоров Элли Ренисон: «В первую очередь это редко является приоритетом для сделки; другие страны часто хотят получить доступ к рынку США по политическим причинам и рассматривают его как альянс».



Все это означает, что Соединенные Штаты начинают любые переговоры с позиции силы.



Это создает непосредственную проблему для Соединенного Королевства. Америка, которая уже имеет положительное сальдо торгового баланса с Соединенным Королевством, не собирается заключать торговую сделку, которая отдает деньги Соединенному Королевству, не требуя взамен большей суммы. И требования Вашингтона не могут быть приемлемыми, особенно в отношении сельскохозяйственных товаров, включая продукты питания и здравоохранение.



«Приоритеты США противоречат интересам Великобритании, поскольку они сосредоточены на закупках сельскохозяйственных товаров и лекарств», - говорит Сэм Лоу, старший научный сотрудник по торговле в Центре европейских реформ.



Эти требования играют на руку людям, которые выступают против идеи торговой сделки с Соединенными Штатами, поскольку они подтверждают самые серьезные опасения.



Понижение стандартов



Принять пищевые стандарты. В этой области европейские правила, как правило, считаются более строгими, чем в Соединенных Штатах, и американские участники торговых переговоров, несомненно, будут стремиться устранить некоторые из этих барьеров для продажи своих товаров на рынке Великобритании.



Но это политически проблематично в Соединенном Королевстве. Британцам очень не по себе от мысли, что им подают курицу, промытую хлором, или говядину, обработанную гормонами. В то время как в Великобритании начинается избирательная кампания, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин использовал свою презентацию, чтобы сказать, что консерваторы Джонсона положат хлорированную курицу на полки британских супермаркетов и «снизят стандарты продуктов питания», чтобы соответствовать США, где «существуют приемлемые уровни крысиной шерсти в паприке и личинок в апельсиновом соке».



И любое снижение стандартов на пищевые продукты в Соединенном Королевстве будет иметь более широкие последствия, чем любая торговая сделка, которую Британия может заключить с Европой, учитывая, что хлорированная курица запрещена в Европейском союзе.



Есть также стандарты ЕС по защите животных. В Соединенном Королевстве благополучие животных имеет большое значение. Перспектива наводнения страны продуктами с американских ферм, которые часто обвиняются в жестоком обращении с животными, не будет популярной.



Борьба за здравоохранение



Но стычки из-за стандартов на пищевые продукты были бы ничем по сравнению с политической войной за уважаемую Британскую национальную службу здравоохранения, которая предоставляет бесплатную медицинскую помощь в момент доставки.



Центральным пунктом предвыборной кампании лейбористской партии является утверждение, что Джонсон готов продать ГСЗ Трампу.



Это серьезное обвинение, даже если оно не совсем верно. Соединенные Штаты не особенно хотят управлять британскими больницами. Реальный спор с Соединенными Штатами идет о том, как ГСЗ закупает лекарства у частных фармацевтических компаний.



Американские фармацевтические компании уже могут бороться за контракты на закупку лекарств Британской национальной службой здравоохранения. Но Вашингтон считает, что правительство оказывает давление на фармацевтические компании, чтобы они взимали плату за свои лекарства ниже рыночной. В любых торговых переговорах с Соединенным Королевством вопрос справедливой цены на лекарства в стране однозначно будет рассматриваться.



Когда Вашингтон вел переговоры о своей торговой сделке с Сеулом, ему «удалось заставить Южную Корею согласиться с тем, что американские компании могут оспаривать справедливую стоимость лекарств». Подобный результат в любой сделке с Лондоном будет означать более дорогие лекарства на рынке Великобритании.



Возможно, чувствительные к политическому ущербу, который может нанести эта линия атаки, министры правительства Великобритании выстроились, чтобы исключить это. Один из них, Майкл Гоув, заявил Би-би-си на этой неделе, что правительство «дало понять, что цены на лекарства не будут расти». Это может быть целью, но на самом деле, пока переговорные команды не сядут за разговор, ничего нельзя утверждать наверняка.



Что будет, если сделка состоится?



Скажем, Соединенному Королевству, поддерживающему исторически близкие отношения с Америкой, удается преодолеть все эти препятствия. Заявление Трампа о том, что торговля может увеличиться в четыре или пять раз все-таки правда?



Трудно понять, откуда конкретно возникнет спрос на эту дополнительную трансатлантическую торговлю. Как объясняет Грозубинский, Соединенному Королевству еще предстоит выявить какие-либо «выгодные или идентифицируемые запросы» Соединенных Штатов. «США уже являются достаточно открытой экономикой в тех областях, в которых они готовы быть открытыми. Торговые соглашения основаны на устранении торговых барьеров. Чтобы утверждение Трампа было правдой, для торговли Великобритании придется преодолеть значительно больше препятствий, чем США».



И в любом случае стоит повторить утверждение Трампа о том, что сделка может состояться только в том случае, если Великобритания уйдет из Брюсселя без соглашения. Что бы это могло значить?



Выход без соглашения может очень легко привести к нехватке продовольствия и увеличению стоимости лекарств. Великобритания импортирует больше товаров из Европейского Союза, чем продает. Соединенному Королевству все еще будут нужны эти товары, поэтому это будет иметь непосредственное влияние. Британский фунт ослабнет по отношению к евро, что увеличит стоимость импорта британцами товаров из стран еврозоны.



В то время как торговая сделка с Америкой открыла бы Соединенному Королевству доступ к более широкому ассортименту товаров, непредсказуемая стоимость, качество и длительный срок, необходимый для их получения, делают сделку все более непривлекательной для политиков.



Проблема импорта выходит за рамки потребительских товаров. Королевский колледж радиологов неоднократно выражал обеспокоенность по поводу влияния задержек на эффективность материалов, используемых при лечении рака.



А как насчет экспорта?



Главная забота британских предприятий после Brexit – насколько легко и дешево они могут продавать свою продукцию за границу.



Выход из единого рынка и таможенного союза ЕС создаст проблемы для цепочек поставок и станет головной болью для экспортеров. «Для компании имеет смысл построить половину своего продукта в Польше, четверть в Германии, а затем завершить его в Великобритании, прежде чем отправлять все это по всему миру, потому что этих границ в основном не существует, - говорит Грозубинский. - После Brexit это, вероятно, больше не будет иметь смысла для многих производителей».



Новые торговые барьеры с Европейским союзом будут стимулировать японских автопроизводителей, которые построили огромные заводы в Великобритании, перенести производственные мощности в другие страны. Honda планирует закрыть крупный завод в Англии, на котором работают 3500 человек, а Nissan отказался от планов по сборке определенных моделей автомобилей на своем огромном заводе в Сандерленде.



Великобритания экспортирует гораздо больше услуг, чем товаров. В настоящее время страховая компания, базирующаяся в Лондоне, может продать продукт клиенту в любой точке Европейского Союза и к нему относятся точно так же, как к застрахованному компанией из этой страны.



Однако в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, которые вступят в силу, как только Соединенное Королевство покинет Европейский союз, если не будет заключено официальное соглашение, совершенно законно препятствовать третьей стороне, действующей таким образом.



И хотя Европейский союз может не захотеть вызвать хаос в одночасье, он может закрыть доступ к услугам Соединенного Королевства. «После Brexit у ЕС есть все основания говорить: «Эй, Дублин, Париж, Франкфурт хотел бы, чтобы люди с большими деньгами могли есть в своих ресторанах, - объясняет Грозубинский. - Почему мы должны продолжать предоставлять Великобритании высокий преференциальный доступ, когда стало ясно, что он хочет сделать это на довольно жестоких условиях?»



В настоящее время торговать услугами через ЕС проще, чем через границы штатов США. Вот почему Соединенные Штаты не могут предложить Великобритании настолько обширный рынок услуг. «Рынок услуг в США не слишком широк, и многие нормативные ограничительные акты разрабатываются на государственном уровне», - говорит Лоу.



Так почему Великобритания вообще рассматривает сделку с США?



Принимая во внимание все проблемы, которые могут возникнуть при установлении приоритетов в торговых сделках с Соединенными Штатами – от непредсказуемости поставок продовольствия до экономического хаоса – с какой стати правительство Соединенного Королевства вообще рассматривает эту перспективу?



Наряду с жесткими причинами, по которым некоторые проголосовали за Brexit, было много романтизма в отношении Великобритании, претендующей на статус суверенной нации. Быстрая торговая сделка с Соединенными Штатами была бы огромным политическим трофеем для британского лидера.



И многие сторонники Brexit искренне верят, что торговая сделка с Соединенными Штатами приведет только к позитиву для Соединенного Королевства.



Как сказал CNN Business Шенкер Сингхэм, юрист, выступающий в защиту конкуренции и торговли и сторонник Brexit, торговая сделка «может привести к существенным выгодам для Соединенного Королевства». Он говорит, что страна «должна требовать всеобъемлющего [соглашения о свободной торговле] с Европейским союзом, а также всеобъемлющее соглашение с Соединенными Штатами», отметив, что «многие страны уже заключили обе сделки». Он также утверждает, что «ГСЗ действительно выиграет от более открытой конкуренции».



Но путь к заключению этой сделки коварен. Выполнив все требования США, правительство Великобритании потратит много политического капитала. И не только дома: принятие этих уступок сделает любую будущую договоренность с Европой очень сложной.



Приоритизация союзника, который заставляет вас делать то, что вы не хотите, перед вашим ближайшим торговым партнером в обмен на сделку, которая сделает вас беднее, – очень странная внутренняя политика. Но три года паралича процесса Brexit поставили Великобританию в очень невыгодное положение.



Нужно доказать, что Британия может покинуть Европейский Союз, не причинив себе слишком большого ущерба. К сожалению, способ сделать это, похоже, не совпадает с заключением соглашения с ближайшим союзником.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Ипотечные заемщики не спешат идти на каникулы 7 ноября в 17:31 Ипотека Мосбиржа допустит к валютным торгам физлиц 7 ноября в 16:59 Финансовые рынки В Минстрое пояснили, что программа капремонта ветхих домов не увеличит размер квартплаты 7 ноября в 16:57 Жилая недвижимость Роскомнадзор вводит ответственность за приобретение персональных данных 7 ноября в 13:37 Право