И снова об экономике: есть все основания для беспокойства

Джанет Йеллен, первая женщина, возглавившая Федеральный резерв США, все еще не считает, что в наступающем году начнется экономическая рецессия, но она не слишком уверена в своем прогнозе.



«Я должна сказать, что шансы рецессии выше, чем обычно, и риск находится на уровне, который мне, честно говоря, не очень комфортен», - сказала Йеллен в четверг на Всемирном бизнес-форуме в Нью-Йорке.



Бывшая глава ФРС заявила, что экономика США, да и всего мира, сталкивается с «определенно негативными рисками», включая «заметное замедление глобального роста» и огромную неопределенность, вызванную торговой напряженностью.



«Есть все основания для беспокойства», - сказала Йеллен, возглавлявшая ФРС в период между 2014 и 2018 годами. Президент Дональд Трамп заменил Йеллен на Джерома Пауэлла в прошлом году.



Страхи рецессии совсем недавно снизились на Уолл-стрит.



На прошлой неделе индекс Dow подскочил до 28 000, поскольку инвесторы заметили намеки на прогресс в торговых переговорах США и Китая, как и признаки стабилизации в экономике и более низкие ставки Федерального резерва. Тем не менее, в последние дни американские акции снова немного снизились из-за опасений, что предварительное торговое соглашение может так и не состояться до 2020 года.



В целом, экономика США «все еще в порядке», сказала Йеллен, указав на тот факт, что уровень безработицы составляет всего 3,6%, минимальный показатель за практически 50-летний период.



Предприятия так отчаянно нуждаются в рабочей силе, что нанимают менее квалифицированных рабочих и лиц с криминальным прошлым. Йеллен отметила, что это очень позитивная тенденция, поскольку она дает данной категории работников столь необходимые им опыт и обучение.



И, в отличие от прошлого десятилетия, сказала Йеллен, американские домохозяйства не слишком обременены долгами. Потребительские расходы продолжают оставаться практически единственным позитивным элементом в структуре экономике США.



Йеллен предупреждает о «вторичных эффектах» от торговой войны



Однако обрабатывающая промышленность была сильно подорвана торговой войной и слабым глобальным ростом. Экономика Китая росла в третьем квартале самыми медленными темпами за последние 27 лет. А Германии лишь чудом удалось избежать рецессии.



Йеллен предупредила, что эти проблемы могут по-прежнему поразить всю экономику.



«Мы, возможно, еще увидим вторичные эффекты от глобальной слабости экономики и торговли , а также в сфере услуг и на рынке труда», - сказала она.



Уже сейчас бизнес-расходы в Соединенных Штатах сокращаются в течение двух кварталов подряд, что противоречит прогнозам Белого дома в отношении инвестиционного бума, вызванного сокращением корпоративных налогов.



«В условиях неопределенности проще всего приостановить инвестиционные проекты. И это то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах и во всем мире», - сказала Йеллен.



Трамп использовал торговые пошлины в качестве инструмента для ведения переговоров, чтобы заставить Китай прекратить торговые практики, которые многие предприятия считают несправедливыми.



Но есть и цена, которую приходится платить за ведение тарифной войны.



«Эти тарифы ложатся на плечи американских потребителей и предприятий в виде налогов, - сказала она. - Это делает ведение бизнеса более дорогим, и сильно усложняет контроль затрат».



Йеллен также скептически относится к недавней эйфории на рынках из-за перспективы заключения потенциальной предварительной торговой сделки.



«Даже если мы увидим так называемое торговое соглашение первой фазы, речь идет только о снижении некоторых торговых барьеров, которые были недавно установлены», - сказала она, добавив, что эти барьеры оказывают «очень негативное» влияние на Организацию Объединенных Наций, Соединенные Штаты и другие страны.



Долги бизнеса могут стать серьезной проблемой



Если рецессия начнется в скором времени, что вполне вероятно, Йеллен видит три основные проблемы.



Во-первых, у Федеральной резервной системы мало возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок, поскольку ставки уже очень низкие, практически приближающиеся к историческому минимуму.



В то же время Йеллен отметила, что высокий дефицит федерального бюджета во время экономического процветания означает, что у Соединенных Штатов будет меньше гибкости, чтобы влиять на экономическую ситуацию в случае рецессии.



И корпоративная Америка, вдохновленная десятилетием чрезвычайно низких затрат по займам, уже слишком зависит от кредитов, накопив огромные суммы долгов.



«Если произойдет рецессия, у многих компаний возникнут проблемы из-за значительных сумм долга, который они накопили», - сказала Йеллен.



По материалам www.edition.cnn.com