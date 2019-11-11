Азиатские рынки вновь растут на фоне возросшего оптимизма по поводу торговых соглашений

Все они, в основном, выросли в пятницу после свежих новостей о том, что две страны активно работают над предварительным соглашением.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Южнокорейский индекс Kosp вырос на 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng также прибавил 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite оказался единственным, потерявшим в цене, снизившись на 0,5%.



«Азиатские акции в начале недели подхватили вирус торгового гриппа и, похоже, выздоравливают сегодня», - написал в аналитической записке старший аналитик по рынку Азиатско-Тихоокеанского региона в компании Oanda Джеффри Холли.



В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что главный переговорщик китайской стороны, вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Хэ пригласил своих американских коллег в Пекин на новый раунд переговоров лицом к лицу, которые, как надеются китайские чиновники, могут состояться до празднования Дня Благодарения на следующей неделе.



Основные индексы в Азии упали в начале недели, так как инвесторы отреагировали на многочисленные сообщения в СМИ о том, что США и Китай могут не достичь соглашения по «первой фазе» сделки о торговле до следующего года. Президент Дональд Трамп также заявил журналистам в среду, что он не готов заключить сделку с Китаем, потому что он не считает, что Китай «достиг того уровня», который ему нужен, и который будет достаточно выгодным для США.



Но оптимизм инвесторов, похоже, немного восстановился после того, как во второй половине дня в четверг официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн заявил, что Китай готов работать с Соединенными Штатами, чтобы решить основные проблемы обеих сторон, чтобы попытаться все-таки достичь соглашения.



Но аналитики считают, что соглашение так и не будет достигнуто до 2020 года.



«Вероятность того, что сделка будет подписана до конца года, все еще выглядит очень неопределенной из-за большого количества смешанных новостей, которые у нас были до сих пор», - сказал Цзиньи Пан, рыночный стратег-аналитик компании IG Group, осуществляющей торговлю производными финансовыми инструментами, такими как контракты на разницу и ставки на финансовый спред, а также брокерские операции с розничными трейдерами.



По материалам www.edition.cnn.com