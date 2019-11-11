Позитивный сдвиг в торговых переговорах между США и Китаем способствуют росту азиатских рынков

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1% с самого начала торгов и продолжил расти до 1,9%. На данный момент — это самый высокий показатель среди основных индексов в регионе.



Инвесторы могут также обратить внимание на результаты выборов в Гонконге. Кандидаты от демократической партии, похоже, добились значительных успехов на выборах в окружной совет города. Выборы были оформлены как референдум де-факто на фоне практически шести месяцев непрекращающихся акций протеста в полуавтономном китайском городе.



Между тем, южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,2%. Японский Nikkei 225 также вырос на 0,9%, в то время как китайский Шанхайский композитный индекс Shanghai Composite улучшил свои позиции на 0,7%.



В пятницу президент Дональд Трамп заявил американскому информационному каналу Fox News, что Соединенные Штаты и Китай «потенциально очень близки» к достижению соглашения по торговле.



Президент Китая Си Цзиньпин также заявил в пятницу в Пекине, что хочет разработать соглашение, основанное на «взаимном уважении и равенстве», о чем и сообщила пресса.



Правительство Китая в воскресенье призвало усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Подобные действия, тем не менее, позволят решить ключевую проблему Соединенных Штатов, поскольку две страны ведут переговоры о заключении торговой сделки.



Американские фьючерсы еще выросли во время азиатских торгов в понедельник после достаточно высоких показателей в конце прошлой недели. Фьючерсы на Dow, S & P 500 и Nasdaq выросли на 0,2–0,4%.



По материалам www.edition.cnn.com