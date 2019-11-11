|
Позитивный сдвиг в торговых переговорах между США и Китаем способствуют росту азиатских рынков
25 ноября в 11:50 Финансовые рынки 0 558 Васильева Елена
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1% с самого начала торгов и продолжил расти до 1,9%. На данный момент — это самый высокий показатель среди основных индексов в регионе.
Инвесторы могут также обратить внимание на результаты выборов в Гонконге. Кандидаты от демократической партии, похоже, добились значительных успехов на выборах в окружной совет города. Выборы были оформлены как референдум де-факто на фоне практически шести месяцев непрекращающихся акций протеста в полуавтономном китайском городе.
Между тем, южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,2%. Японский Nikkei 225 также вырос на 0,9%, в то время как китайский Шанхайский композитный индекс Shanghai Composite улучшил свои позиции на 0,7%.
В пятницу президент Дональд Трамп заявил американскому информационному каналу Fox News, что Соединенные Штаты и Китай «потенциально очень близки» к достижению соглашения по торговле.
Президент Китая Си Цзиньпин также заявил в пятницу в Пекине, что хочет разработать соглашение, основанное на «взаимном уважении и равенстве», о чем и сообщила пресса.
Правительство Китая в воскресенье призвало усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Подобные действия, тем не менее, позволят решить ключевую проблему Соединенных Штатов, поскольку две страны ведут переговоры о заключении торговой сделки.
Американские фьючерсы еще выросли во время азиатских торгов в понедельник после достаточно высоких показателей в конце прошлой недели. Фьючерсы на Dow, S & P 500 и Nasdaq выросли на 0,2–0,4%.
По материалам www.edition.cnn.com
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Чем запомнится самая масштабная неделя распродаж в этом году?26 ноября в 22:04 Торговля
Минтруд создаст суперсервис для помощи людям с инвалидностью26 ноября в 17:55 Государство
Генеральный директор Huawei: мы можем быть № 1 и без Google26 ноября в 17:16 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
И снова у «Боинга» проблемы: компании придется выполнить ремонт двигателей на 7 000 самолетов после очередной катастрофы Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Володин: незаконная коллекторская деятельность должна быть уголовно наказуема Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства Путин: результаты усилий кабмина по обеспечению роста уровня доходов россиян весьма скромны