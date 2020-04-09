Курс валют Центробанка на 10 апреля: рубль чувствует себя уверенно

Российский рубль продолжает демонстрировать восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы валют на завтра, 10 апреля: 1 доллар США оценен в 74,6050 рублей, утратив 1.14 рублей за сутки (75,7499 рублей на сегодня, 9 апреля), а 1 евро – в 81,0882 рублей, утратив 1.15 рублей (82,2341 рублей на сегодня, 9 апреля).