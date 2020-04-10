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Центробанк усилил позиции рубля на праздничные выходные

17 апреля в 15:20 Финансовые рынки 0 175 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на предстоящие пасхальные выходные: 1 доллар США оценен в 73,9441 рублей (74,7119 рублей на сегодня, 17 апреля), а 1 евро – в 80,1110 рублей (81,2791 рублей на сегодня, 17 апреля).

Таким образом, курс доллара упал на 76,78 копейки, а курс евро – на 1,1681 рубля.
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