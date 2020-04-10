Центробанк усилил позиции рубля на праздничные выходные

Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на предстоящие пасхальные выходные: 1 доллар США оценен в 73,9441 рублей (74,7119 рублей на сегодня, 17 апреля), а 1 евро – в 80,1110 рублей (81,2791 рублей на сегодня, 17 апреля).



Таким образом, курс доллара упал на 76,78 копейки, а курс евро – на 1,1681 рубля.