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Курс евро преодолел психологическую отметку и опустился ниже 80 рублей

30 апреля в 16:05 Финансовые рынки 0 210 Иван Тихонов
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Российский рубль продолжает курс на разгон, оставляя американскую и европейскую валюты позади. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 1 мая, и праздничные выходные: 1 доллар США опустился ниже 73 рублей и оценен в 72,7263 рублей (73,6894 рублей на сегодня, 30 апреля), а 1 евро преодолел психологический барьер и опустился ниже 80 рублей, составив 79,1189 рублей (80,0488 рублей на сегодня, 30 апреля).

Таким образом, курс доллара понизился на 96.31 копеек, а курс евро – на 92.99 копеек.
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