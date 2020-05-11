Эксклюзив: биткоин снова на подъеме

Материал подготовлен Юрием Мазуром, руководителем отдела анализа данных CEX.IO Broker



На прошлой неделе биткоин впервые после масштабной распродажи в марте достиг отметки в $10 000. Но продержаться на этом уровне монета так и не смогла. В субботу биткоин просел на 15% и опустился ниже $8800, и это всего за несколько дней до халвинга.



Если же говорить о причинах произошедшего, то существует несколько самых вероятных сценариев. Самым распространенным предположением существенного проседания биткоина стала активность китов. То есть несколько компаний, которые владеют 90% биткоинов, продали BTC на несколько миллионов долларов. Об этом, кстати, свидетельствует статистика сервиса Whale Alert. Поэтому вполне вероятно, что активность крупных продавцов негативно сказалась на курсе биткоина.



Второй предположительный сценарий краха ожиданий от халвинга биткоина озвучили западные криптоаналитики. По их мнению, биткоин находится в зоне фрактала, то есть еще под влиянием мартовского обвала. Поэтому биткоин закономерно прошел относительную коррекцию, и предположительно, продолжит откат до отметки в $6329.



Третий вероятный сценарий связан с повышением волатильности. Рынок сейчас находится на пике ажиотажа: СМИ и социальные сети засыпают трейдеров и инвесторов информацией, которая в некоторых случаях не проверена и не соответствует действительности. Рынок превратился в большой муравейник, который движется хаотично. В результате, цена на криптовалюту приблизилась к отметке в $8660.



Если же говорить о прогнозах, то сегодня невозможно однозначно предсказать поведение рынка. Вчера состоялся халвинг биткоина, который привел к сокращению наград за добытые блоки в два раза, а также сократилась скорость генерации новых блоков. Если придерживаться исторического поведения биткоина, то в ближайшие несколько недель нас ждет снижение цены ВТС, которое связано с высокой волатильностью монеты. Вполне вероятно, что биткоин уже к концу июня откатится назад до отметки в $6300 - $6400.



Также нельзя исключать и восстановление цены до показателей $10 000 - $10 500. Во-первых, в конце мая, вероятно, произойдет послабление или полная отмена карантинных мероприятий и мировая экономика начнет стабилизироваться. Во-вторых, именно в мае-июне мы уже почувствуем эффект от допэмиссии американского доллара, в то время как более дефицитный биткоин, вероятнее всего, может подорожает. На рынок криптовалют выйдут институционные инвесторы, которые обеспечат новый приток средств и интереса. В последние месяцы мы уже наблюдали повышение открытого интереса к торговле биткоин-фьючерсами и опционами со стороны хэдж-фондов.



Кроме того, в течение лета будет изменен порядок на рынке майнинга. Часть розничных майнеров и малых ферм уйдут с рынка, а крупные майнинговые фермы установят определенную олигополию. Изменения на майнинговом рынке также будут укреплять интерес и цену биткоина.



Что же касается рекомендаций, то в нынешней ситуации в выигрыше остались ходлеры, то есть те инвесторы, которые рассматривают биткоин, как долгосрочную инвестицию, - на два года и более. Я неоднократно говорил, что криптовалюта, как инвестиционный инструмент, отлично работает “вдолгую”. Поэтому, пока на рынке сохраняется высокая волатильность биткоина, продавать монеты не стоит. Также не стоит заниматься трейдингом в ближайший месяц, если вы ранее никогда этого не делали: сейчас особо высок риск спекуляций.