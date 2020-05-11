Рубль уходит на выходные со спокойной душой

Взяв курс на укрепление, рубль продолжает тенденции предыдущих дней, отыгрывая позиции у американской и европейской валют.

Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на предстоящие выходные, с 16 мая: 1 доллар США оценен в 73.2056 рубля (73.9298 рубля на сегодня, 15 мая), а 1 евро, активно стремящийся к отметке 78 рублей, оценен в 79.1279 рублей (79.9033 рублей на сегодня, 15 мая).



Таким образом, курс доллара снизился на 72.42 копейки, а курс евро – на 77.54 копейки.



Между тем, курсовые диапазоны с начала пятничной сессии валютных торгов на Московской бирже составляют 73.01—73.6 рубля за доллар и 78.98—79.42 рубля за евро.