Официальный курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

Первый день лета стал для рубля счастливым. Национальная валюта продолжила тенденции последних нескольких недель и демонстрирует рост. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 2 июня: 1 доллар США опустился ниже уровня 70 рублей впервые с 6 марта и оценен в 69.7114 рубля (70.7520 рубля на сегодня, 1 июня), а 1 евро опустился ниже уровня 78 рублей и оценен в 77.6376 рубля (78.5489 рубля на сегодня, 1 июня).



Таким образом, курс доллара снизился на 1.04 рубля, а курс евро - на 0.91 копейки.



На сегодняшних торгах нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0.13% — до 37.89 доллара за баррель, пишут РИА Новости. А рано утром стоимость марки опускалась до 37.64 доллара за баррель в преддверии новой встречи ОПЕК+.