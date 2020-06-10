Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума

Сегодня, 19 июня, Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 100 б.п. Таким образом, ключевой показатель опустился до 4.5% годовых, обновив исторические минимумы.



«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.



Эксперты отмечают, что снижение ставки сразу на 1 п.п. зафиксировано впервые за 5 лет. После прошлого заседания Совета директоров и снижения ставки до 5.5% глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что еще есть зазор для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.



Следующее заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля текущего года.