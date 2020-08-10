Евро вновь взял высоту в 87 рублей, подорожав за день более, чем на 1 рубль

Курс американской валюты демонстрирует стабильность в последние несколько дней, чего не скажешь про курс евро, который то и дело «прыгает» с одной психологической отметки на другую. Так, Банк России установил новые курсы основных валют на пятницу, 14 августа: 1 доллар США крепко удерживается в пределах 73 рублей и оценен в 73.6067 рубля (73.2351 рубля на сегодня, 13 августа), а 1 евро вновь перешагнул отметку в 87 рублей и оценен в 87.0399 рубля (85.9560 рубля на сегодня, 13 августа).



Таким образом, курс доллара повысился на 37.16 копейки, а курс евро - на 1 рубль 8 копеек.



Сегодня, 13 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.4—73.78 рубля за американский доллар и 87.78—87.24 рубля за евро.