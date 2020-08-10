Главная > Финансовые рынки

Евро вновь взял высоту в 87 рублей, подорожав за день более, чем на 1 рубль

13 августа в 16:06 Финансовые рынки 0 285 Иван Тихонов
1 Изображение

Курс американской валюты демонстрирует стабильность в последние несколько дней, чего не скажешь про курс евро, который то и дело «прыгает» с одной психологической отметки на другую. Так, Банк России установил новые курсы основных валют на пятницу, 14 августа: 1 доллар США крепко удерживается в пределах 73 рублей и оценен в 73.6067 рубля (73.2351 рубля на сегодня, 13 августа), а 1 евро вновь перешагнул отметку в 87 рублей и оценен в 87.0399 рубля (85.9560 рубля на сегодня, 13 августа).

Таким образом, курс доллара повысился на 37.16 копейки, а курс евро - на 1 рубль 8 копеек.

Сегодня, 13 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.4—73.78 рубля за американский доллар и 87.78—87.24 рубля за евро.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Москва и Московская область остаются лидерами по общему числу инфицированных COVID-19 в РФ

13 августа в 17:25 Медицина

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают ситуацию в Беларуси

13 августа в 16:45 Общество

Минские офисы «Яндекс.Такси» и Uber заблокированы неопознанными людьми

13 августа в 15:51 Внешняя политика

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

12 августа в 17:11 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысяч С сегодняшнего дня в регионы РФ начнутся поставки вакцин от гриппа

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru